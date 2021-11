Amici 21, Luigi l’ha rivelato in puntata: cosa faceva prima di entrare nella scuola.

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua ventunesima edizione. Quest’anno, ha avuto inizio con molto anticipo rispetto al passato. La classe è stata formata, anche se, ci sono state varie sfide che hanno portato all’ingresso di nuovi allievi e anche sostituzioni.

Nelle puntate andate in onda abbiamo visto che, in studio, sono arrivati grandi artisti della musica italiana. Hanno fatto una classica dopo aver ascoltato i cantanti esibirsi. Domenica scorsa, 31 ottobre, l’ospite del talent è stato Nek. Quando è arrivato il turno di Luigi, l’allievo di Rudy Zerbi, parlando con l’artista, ha rivelato cosa faceva prima di entrare nella scuola.

Leggi anche Amici 21, scatta il bacio tra due allievi: si è formata una nuova coppia

Amici 21, Luigi l’ha raccontato in puntata: cosa faceva prima di entrare nella scuola

Oggi, avremo il piacere di seguire una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni, le sfide che erano state richieste in precedenza, sono state vinte dai ragazzi nella scuola. Parliamo di Lda e Ale. Anche in questa nuova puntata, ci sarà una classifica, fatta da una grande artista, ovvero Loredana Bertè.

Leggi anche Amici 21, l’inaspettato gesto di Luigi per Carola: è accaduto durante un’esibizione

La scorsa domenica è stato Nek a farla. I cantanti si sono esibiti e l’ultima posizione è stata assegnata ad Ale. Prima però, quando è arrivato il turno di Luigi di esibirsi, l’allievo ha espresso l’onore di essere di fronte a un mito della musica, e ha rivelato un particolare della sua carriera artistica. Il cantante ha raccontato che suonava nei locali della sua città e che nella scaletta inseriva sempre un brano di Nek, Almeno stavolta.

“Quando suonavo da me, nei locali della mia città, inserivo sempre in scaletta ‘Almeno stavolta’, per me è un onore cantare davanti a lei“, ha detto l’allievo. Anche Luigi, come i più grandi artisti, hanno fatto tanta gavetta, suonando e cantando nei locali. Oggi, ad Amici sta conquistando tutti con la sua musica e la sua voce. Il pubblico lo apprezza tanto, ed è evidente dal fatto che, ogni volta che canta in studio, l’acclamazione dei fan è enorme.