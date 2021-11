Negli anni ’80 lo abbiamo amato nel ruolo di Ponch nel telefilm CHiPs: nel 2016 la clamorosa svolta

Chi non ricorda l’agente Ponch dello storico telefilm americano CHiPs: scopriamo cosa ha fatto Erik Estrada negli ultimi anni.

Sono passati più di trent’anni da quando vedevamo il mitico agente “Ponch” sfrecciare per le vie di Los Angeles a bordo della sua indimenticabile moto, ma la storica serie CHiPs è rimasta un vero e proprio cult. Dal 1981 al 1990 abbiamo seguito le avventure del playboy Francis Llewellyn Poncherello e del suo collega Jonathan “Jon” Andrew Baker, coordinati dal severo sergente Joseph Getraer.

Ad interpretare l’indomabile Ponch, è stato in quasi tutte le puntate Henry Enrique Estrada, noto come Erik Estrada: nato il 16 marzo 1949 a Manhattan da due immagrato portoricani di New York, iniziò la sua carriera di attore in uno spot pubblicitario. Negli anni ’70 ottiene un paio di ruoli importanti ma la vera fama arriva quando sbarca nel 1977 sul set di CHiPs (California Highway Patrol).

Nel corso della sua vita ha avuto tre matrimoni: nel 1979 con Joyce Miller, dalla quale divorziò l’anno dopo; nel 1985 con l’attrice Peggy Rowe, madre di due suoi figli, Anthony Eric e Brandon; nel 1997 con l’attrice Nanette Mirkovic, madre di sua figlia Francesca Natalia.

Ma che fine ha fatto Erik Estrada? Non indovinereste mai cosa ha fatto nel 2016.

Era il mitico Ponch in CHiPs: non immaginate cosa ha fatto dopo più di trent’anni

Terminata la sua esperienza in CHiPs, Erik Estrada ha recitato per lo più in film a basso costo. Negli anni Novanta è stato attore di una telenovela molto popolare, Dos mujeres, un camino. Lo ricordiamo inoltre come guest-star in numerosi telefilm Sabrina, vita da strega, La tata, Baywatch, Walker Texas Ranger, Lizzie McGuire.

In Italia ha partecipato ai film Il pentito di Pasquale Squitieri e Colpi di luce di Enzo G. Castellari, a Extralarge e Noi siamo angeli al fianco del grande Bud Spencer. Ha indossato di nuovo i panni di Ponch nel 1995, in due videoclip (Bad Religion e Butthole Surfers), e poi ancora nel 1998 per il film tv CHiPs ’99. Non tutti sanno che Estrada è sceriffo della Contea di Bedford in Virginia, ma ancora più sorprendente è che nel 2016 è diventato un vero poliziotto!

Questa foto degli ultimissimi anni mostra quanto non sia per nulla cambiato, complimenti!