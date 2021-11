Anticipazioni Domenica In del 7 Novembre: in studio ci sarà un ritorno davvero graditissimo, sicuro ci divertiremo tantissimo.

Non aspettavamo altro che questa Domenica, non c’è che dire! In attesa di poter ricaricare le pile per affrontare una nuova settimana lavorativa, ci attende una giornata di festa davvero impressionante. E, soprattutto, ricca di appuntamenti televisivi più che interessanti.

Come da diverse settimane a questa parte, non soltanto, a partire dalle ore 14:00, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del pomeridiano di Amici – e vi abbiamo già raccontato quanto anche questa sia imperdibile – ma su Rai Uno andrà in onda l’ottava puntata di Domenica In con Mara Venier. È proprio intorno all’ora di pranzo che, come consueto, la padrona di casa sarà in diretta dallo studio di Roma. E condurrà una nuova ed imperdibile puntata del suo show. Come facciamo a definirla ‘imperdibile’? La risposta è semplicissima: abbiamo letto le anticipazioni dell’appuntamento. Ed abbiamo scoperto che gli ospiti di oggi sono davvero incredibili. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Anticipazioni Verissimo del 7 Novembre: per la prima volta ci sarà anche lui, che colpo!

Domenica In, anticipazioni puntata del 7 Novembre: divertimento assicurato!

Mancano ancora pochissime ore per la nuova puntata di Domenica, eppure tutto il suo adoratissimo pubblico non vede l’ora di scoprire qualche cosa in più. Chi saranno i suoi ospiti? E, soprattutto, Mara Venier chi intervisterà?

A questo punto, se siete tanto curiosi di conoscere ogni cosa nel minimo dettaglio, non ci resta che scoprire tutte le sue anticipazioni. Ecco gli ospiti di oggi, Domenica 7 Novembre:

Carlo Verdone: non ha assolutamente bisogno di presentazioni! L’attore romano vanta di un successo, ma soprattutto di una carriera davvero impressionante. Attualmente, sulla piattaforma Amazon Prime Video, è possibile vedere una serie televisiva intitolata ‘Vita da Carlo’, che da come si può chiaramente comprendere dal titolo narra della sua vita e del suo mondo;

Clamorosa decisione di Mediaset, indiscrezione choc: potrebbe non andare più in onda

Luciana Littizzetto: in collegamento telefonico, vi sarà anche lei. Regina indiscussa del programma Che tempo che fa, l’amatissima conduttrice e comica farà vivere dei momenti davvero unici;

in collegamento telefonico, vi sarà anche lei. Regina indiscussa del programma Che tempo che fa, l’amatissima conduttrice e comica farà vivere dei momenti davvero unici; Pierpaolo Pretelli: la ‘zia Mara’ l’aveva annunciato e, in effetti, è stato proprio così. L’ex concorrente del GF Vip e di Tale e Quale Show sarà nuovamente in studio. E condurrà, insieme alla padrona di casa, il gioco;

la ‘zia Mara’ l’aveva annunciato e, in effetti, è stato proprio così. L’ex concorrente del GF Vip e di Tale e Quale Show sarà nuovamente in studio. E condurrà, insieme alla padrona di casa, il gioco; Stefania Orlando: anche le reduce dalla magnifica esperienza a Tale e Quale Show, l’amatissima conduttrice si racconterà alla padrona di casa;

anche le reduce dalla magnifica esperienza a Tale e Quale Show, l’amatissima conduttrice si racconterà alla padrona di casa; Eleonora Daniele: le due donne, oltre che un legame di profonda stima, sono legate da un’amicizia davvero incredibile. Nel corso dell’intervista, parleranno di tutto, ma soprattutto di importanti tematiche riguardanti l’attualità;

le due donne, oltre che un legame di profonda stima, sono legate da un’amicizia davvero incredibile. Nel corso dell’intervista, parleranno di tutto, ma soprattutto di importanti tematiche riguardanti l’attualità; In studio, infine, anche i genitori di Rossano Rubicondi.

Ve l’avevamo detto che era una puntata ricca, no?