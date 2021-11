E’ diventato papà, l’amatissimo attore di Grey’s Anatomy l’ha annunciato dopo giorni.

Questa bellissima notizia è arrivata solo adesso, dopo giorni. L’amatissimo attore di Grey’s Aantomy l’ha riportata sui social, nelle ultime ore. Anche la sua compagna, ha pubblicato dei bellissimi scatti insieme alla bambina appena nata.

Abbiamo tanto amato l’attore nella serie televisiva statunitense. L’abbiamo visto la prima volta nella quattordicesima stagione, arrivare in un episodio, come chirurgo. L’intesa tra il medico e Meredit Grey è subito stata ben evidente. Adesso, dopo anni, è tornato. Perchè sì, l’amatissimo attore è presente nella diciottesima stagione. Ma ora si gode un momento magico, la nascita della sua bambina. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

L’amatissimo attore di Grey’s Anatomy è diventato papà: l’annuncio ha emozionato i fan

E’ diventato papà! L’amatissimo attore, solo nelle ultime ore, ha dato la lieta notizia. E’ arrivata all’improvviso e anche in ritardo, perchè la bambina è nata il 26 ottobre. I neogenitori soltanto adesso hanno deciso di rendere noto l’annuncio.

A quanto pare, come si legge, la bambina è nata in casa. L’attore di Grey’s anatomy qualche mese fa aveva dato la dolce notizia, insieme alla sua compagna. Ma di chi stiamo parlando? Ricordate Nick Marsh, il chirurgo arrivato nella quattordicesima stagione, per un solo episodio? Ebbene, Scott Speedman ha pubblicato uno scatto social insieme alla sua bambina, nata il 26 ottobre.

La nascita è stata riportata dopo diversi giorni e sembrerebbe essere avvenuta in casa. Avremo il piacere di vedere nuovamente la star, nella famosa serie televisiva statunitense. Perchè sì, Speedman è stato chiamato per entrare a far parte della diciottesima stagione, già iniziata negli Usa il 30 settembre. In Italia, invece, ha debuttato il 27 ottobre in esclusiva su Disney+, per gli abbondati al servizio. Il suo personaggio era molto piaciuto ai fan ed era ben evidente l’intesa con Meredith. E così, in questa nuova stagione, la sua presenza non mancherà. Ma sappiamo benissimo che l’attore di Animal Kingdom, ora è anche nel nel cast di You 3 di Netflix. Adesso, però, si gode un momento magico, insieme alla sua compagna e alla nuova arrivata in famiglia.