Beautiful, anticipazioni americane: torna Deacon Sharpe, e Brooke….colpo di scena incredibile nella amatissima soap opera.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. La soap opera americana fa compagnia al pubblico da ben 35 anni e le sorprese nella trama non mancano mai. Se nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, tenetevi forte: le anticipazioni americane promettono ancora più scintille. Merito del grandissimo ritorno di Deacon Sharpe.

Il padre di Hope farà il suo ritorno nel cast e, si sa, dove c’è lui ci sono problemi per i Forrester. Prima si alleerà con Sheila, un’altra nemica storica della famiglia di stilisti. Successivamente, però, l‘obiettivo di Deacon sarà un altro… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful, anticipazioni americane: cosa accadrà tra Deacon e Brooke?

Ammettiamolo, siamo tutti in attesa di rivedere Deacon Sharpe a Beautiful! In Italia dovremmo attendere un po’ di mesi, ma ne varrà la pena: il padre di Hope tornerà più carico che mai. E tornerà per riallacciare il rapporto con sua figlia, nata da una relazione super passionale con Brooke. E sarà proprio a quest’ultima che Deacon chiederà aiuto per avvicinarsi alla figlia, che sembra intenzionata a conoscere meglio il suo papà, nonostante l’opposizione di Liam.

Brooke, dal suo canto, sa che Deacon ha anche dei lati positivi e ricorda i momenti belli con lui. È a questo punto che Sharpe si dichiarerà alla Logan, che in fondo non ha mai dimenticato. Come la prenderà Brooke? Ma, soprattutto, come la prenderà Ridge? Non ci resta che attendere le puntate per scoprire cosa accadrà.

Qualcosa ci dice che tra Brooke e Deacon scoppierà di nuovo la passione… Ricordiamo che, all’epoca, i due si frequentarono quando lui era impegnato con la figlia di lei, Bridget! Tra loro scoppierà nuovamente la passione? Stay tuned!