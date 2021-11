Brandon e Julia hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi, ma ad oggi sono ancora una coppia? Forse non tutti lo avrebbero immaginato.

Per tutti gli appassionati di 90 giorni per innamorarsi è davvero impossibile dimenticarsi di loro. Stiamo parlando proprio di Brandon e Julia. Conosciutisi proprio grazie al famosissimo programma in onda su Real Time, i due giovanissimi piccioncini sono convolati a nozze proprio qualche mese fa.

Leggi anche –> 90 giorni per innamorarsi e poi: abbiamo conosciuto Jess così, oggi stenterete a riconoscerla

Non c’è nessuno che non abbia seguito una puntata di 90 giorni per innamorarsi, c’è da ammetterlo. In onda su Tlc, canale statunitense, e Real Time, il programma vanta di un clamore davvero incredibile. D’altra parte, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Del tutto inedito ed avvincente, lo show racconta le avventure di giovanissimi ragazzi che accettano di incontrare perfetti e sconosciuti. E di sposarli entro 90 giorni. Insomma, un format davvero incredibile, non c’è che dire. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che decidono di partecipare. Tra questi, ci sono anche loro: Brandon e Julia. Ecco, ma cosa sappiamo adesso su di loro? Dopo le loro nozze, sono ancora una coppia? Non tutti l’avrebbero immaginato!

Leggi anche –> Cos’è successo a Yara e Jovi dopo 90 giorni per innamorarsi? Colpo di scena: non l’avreste mai immaginato

Dopo 90 giorni per innamorarsi, Brandon e Julia sono ancora una coppia?

Dopo Armando e Kenneth e Yara e Jovi, non possiamo fare a meno di parlarvi anche di loro: Brandon e Julia. I due giovanissimi piccioncini, come ricorderete, hanno partecipato al programma proprio recentemente. E sono stati i protagonisti di un matrimonio da sogno qualche mese fa. Adesso, però, quello che vogliamo sapere da voi è: siete curiosi di sapere cosa fanno oggi? In particolare, cosa sappiamo su di loro? Sono ancora una coppia dopo 90 giorni per innamorarsi?

Leggi anche –> Dopo 90 giorni per innamorarsi Armando e Kenneth sono ancora una coppia? Forse non tutti lo sanno

Forse non tutti lo avrebbero immaginati, ma si: Brandon e Julia sono ancora una coppia. Spulciando con attenzione il loro profilo Instagram non soltanto abbiamo appreso che sono ancora marito e moglie, ma che sono davvero affiatatissimi ed innamoratissimi. Eccoli insieme:

Insomma, sono davvero bellissimi insieme, non c’è che dire. Ma voi l’avreste mai immaginato? Sappiamo benissimo che la loro relazione è stata più volte messa in crisi dall’intromissione dei loro rispettivi genitori, ma pensavate che fossero così uniti?