Nell’ultima puntata abbiamo assistito a un colpo di scena: abbandona inaspettatamente lo studio, causando lo stupore di tutti.

Siamo ormai abituati ad assistere a momenti di tensione tra i professionisti e giudici dei talent show. Spesso non è solo lavoro, ma diventa una questione personale e affettiva.

Nella scorsa puntata abbiamo assistito a momenti di tensione e imbarazzo, causati dall’abbandono dello studio del personaggio in questione. Anche con la richiesta del nuovo presentatore di tornare in studio, il giudice non ci sta, ed esce. Perché questa reazione così forte? Scopriamolo insieme.

Abbandona lo studio: colpo di scena

Siamo abituati a guardare reality e talent show, in cui molto spesso vediamo la persona abbandonare la propria tranquillità e professionalità per fare spazio ai veri sentimenti, anche quelli creati dal nervosismo e dalla delusione.

É proprio quello che è successo durante la scorsa puntata dei Live di X Factor, programma di talent canoro in cui rimane, da 12 concorrenti, solo il vincitore. Ovviamente ad essere accompagnati in questa avventura ci sono i quattro giudici, riconfermati anche quest’anno: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika, Hell raton. Rigorosamente guidati durante i live dal nuovo e giovanissimo presentatore Ludovico Tersigni, volto noto grazie alla serie tv italiana Skam.

Nella puntata dei Live di giovedì 4 novembre, dopo la seconda eliminazione di quest’anno il giudice della band eliminata, evidentemente molto deluso, esce dallo studio insieme ai suoi ragazzi e non ha intenzione di rientrare.

Il giudice in questione è la pop star mondiale Mika, ormai volto noto di X Factor e del panorama italiano. Tutta la tensione e il successivo gesto di Mika è stato causato dall’eliminazione di uno dei suoi concorrenti, la band dei Westfalia. Dopo la prima manche che li ha visti sfavoriti, c’è stato il fatidico ballottaggio con il cantante solista Versailles, membro della squadra di Hell raton.

A decidere il destino dei cantanti sono stati gli stessi giudici, che hanno scelto tutti di salvare Versailles al posto dei Westfalia. Tutti ovviamente tranne Mika, che ha lottato fino in fondo per salvare la sua band. Una volta eliminati, il loro giudice è salito sul palco per salutarli, ma evidentemente irritato, Mika decide di seguirli e abbandonare lo studio, ignorando più volte la richiesta del neo presentatore Tersigni, il quale era evidentemente in difficoltà.

Non deve essere stato facile per Mika rinunciare all’unica band all’interno della sua squadra, ora composta solo dalla sedicenne Nika Paris e da Fellow.