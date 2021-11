Colpo di scena al GF Vip: cosa è successo tra Alex Belli ed Aldo Montano nelle ultime ore; il gesto inaspettato.

Uno scontro tra leader, quello tra Alex Belli ed Aldo Montano. Nei giorni scorsi, i due protagonisti del GF Vip 6 sono stati protagonisti di una lite piuttosto accesa, che ha decisamente cambiato il loro rapporto. Tra i due, infatti, era nata una bella amicizia, ma quello che è accaduto ha lasciato il segno. Per giorni i due concorrenti non si sono rivolti la parola e, durante la puntata di venerdì sera, la discussione si è inasprita ulteriormente. Ma cosa è successo dopo la puntata?

Ebbene, ci sono importanti novità! Già nella giornata di ieri, Alex Belli si era avvicinato al campione olimpionico, lasciandosi andare ad un abbraccio, durante il quale ha ammesso di essere dispiaciuto per quanto era successo. Ma nelle scorse ora c’è stato un vero colpo di scena. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

GF Vip, pace fatta tra Alex Belli e Aldo Montano? Il chiarimento in giardino

Ebbene si! Dopo giorni passati senza parlarsi, Aldo Montano ed Alex Belli hanno avuto un lungo chiarimento. Per la prima volta dopo la discussione, i due concorrenti hanno chiacchierato in giardino, con toni calmi e spiegando ognuno le proprie ragioni. “A me dispiace molto, per me quella faccenda è alle spalle. È normale che dal mio punto di vista, per come sono fatto, questa cosa mi segna. Non che mi porto rancore, ma se si rompono alcuni equilibri mi torna difficile fare finta di niente e andare avanti“, spiega Aldo.

“Io mi sento in colpa per il fatto che io ti abbia trascinato in questa roba qua. Tutto quello che penso di te, che ti ho detto, è quello che sentivo dal cuore, non lo dicevo apposta per farti piacere”, risponde Alex. Aldo spiega di non portare rancore, ma specifica che, per lui, qualcosa è cambiato. Nonostante questo, il campione è aperto a creare un nuovo rapporto con il concorrente, seppure diverso, ma con rispetto.

I due hanno continuano a scambiarsi opinioni pacificamente e il discorsi è concluso con un sincero abbraccio e un “ti voglio bene” reciproco. E voi, vi aspettavate questo chiarimento?