Una vera confessione che spiazza, quella a cui si è lasciato andare l’amatissimo personaggio della tv: le sue parole sono incredibili.

Questa è, senza alcun dubbio, una di quelle confessioni che lascia davvero a bocca aperta, c’è poco da dire. A parlarne apertamente e, molto probabilmente per la prima volta, è stato uno dei personaggi televisivi più amati della storia della televisione italiana.

A distanza di tantissimi dal loro scioglimento, il famosissimo membro del trio comico si è ampiamente raccontato nel corso di un suo intervento a RTL 102.5. Ed, oltre a rivelare il vero motivo del loro ‘addio’ e i loro attuali rapporti, non ha affatto potuto fare a meno di fare una confessione ‘choc’ sui loro guadagni. E che, soprattutto, spiazza tutti. “Guadagnavamo così tanti soldi che ci vergognavamo”, ha rivelato in diretta radiofonica. Facendo chiaramente comprendere, quindi, che il loro successo è stato davvero spietato. E che il clamore del pubblico era davvero impressionante. Cos’è successo poi? E, soprattutto, di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

La confessione spiazza tutti: le sue parole arrivano dopo anni, incredibile!

Una vera e propria inedita intervista, quella a cui il personaggio amatissimo della televisione italiana degli anni 70 si è lasciato andare a RTL 102.5 con Francesco Fradella nei mesi scorsi. Stiamo parlando proprio di lui: il mitico Edoardo Romano, storico membro del trio comico Trettré.

Colonna portante del programma Drive In, il trio comico partenopeo ha intrattenuto milioni di telespettatori dinanzi ai loro sketch e alle loro battute. Diventando, in men che non si dica, le vere e proprie stelle del piccolo schermo nostrano. E, sia chiaro, non siamo i soli i dirlo, ma ce ne danno ampia conferma anche le parole che il simpaticissimo Romano ha detto in diretta radiofonica. “Guadagnavamo così tanti soldi che ci vergognavamo”, ha riferito. Insomma, una vera e propria confessione che spiazza. A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché si sono sciolti? Anche in questo caso, Edoardo è stato molto chiaro. Alla base, a quanto pare, non c’è nessun litigio, ma un’unanime decisione. “Ad un certo punto della nostra carriera abbiamo ben pensato di fermarci perché la televisione andava in una direzione che non ci piaceva”, ha detto. Non nascondendo, inoltre, che ancora adesso sono amici e che si sentono spesso.

Infine, Edoardo Romano ha rivelato di aver perso sua moglie circa 33 anni fa. E di avere fatto sia il padre che il comico proprio nel momento d’oro della sua carriera. A sua moglie, ovviamente, ha dedicato tutti i suoi successi.