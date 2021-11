Era il 1998 quando ha partecipato a Miss Italia, adesso è diventata un’attrice di successo: voi siete riuscita a riconoscerla? Sono trascorsi esattamente 23 anni.

Sono davvero tantissime le persone che hanno partecipato a Miss Italia nel corso di queste settanta quattro edizione. E sono altrettanto tantissime le ragazze che da quello stesso concorso di bellezza, nonostante non abbiano conquistato il podio, hanno cavalcato l’onda del successo.

In alcuni dei nostri articoli, come ricorderete, vi abbiamo parlato di tantissime donne dello spettacolo nostrano di successo che hanno compiuto il loro debutto televisivo proprio sul palco di Salsomaggiore Terme. E che, da quel preciso momento, non si sono mai più fermate. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Ilary Blasi, di Caterina Balivo, ma anche di tante altre. In questo nostro articolo, invece, vogliamo parlarvi di un’amatissima ed incantevole attrice italiana che, esattamente nel 1998, ha partecipato a Miss Italia. Ed è riuscita a conquistare il titolo di Miss Eleganza. Da quell’anno, sono trascorsi esattamente 23 anni. E, come dicevamo, la splendida modella è diventata famosissima ed amatissima. Voi, però, l’avete riconosciuta? Scopriamo insieme ogni cosa.

Qui era a Miss Italia nel 1998, oggi è un’amatissima attrice: siete riuscita a distinguerla?

La sua bellezza durante Miss Italia nel 1998 non è assolutamente passata inosservata, non c’è che dire. E,seppure non sia riuscita a conquistare il podio, ha conquistato davvero tutti. Ad oggi, infatti, è un’attrice davvero amatissima. E, con la sua immensa bravura e professionalità, ha saputo prendere parte a tantissimi film e serie televisive di successo. A questo punto, però, la domanda lo poniamo a voi: siete riusciti a riconoscerla? In questo scatto riproposto in alto era davvero giovanissima! Oggi, oltre che attrice di successo, è anche mamma e moglie. Di chi parliamo?

Forse non tutti lo sanno, ma prima ancora di cavalcare l’onda del successo nel mondo della recitazione, la giovanissima ha partecipato a Miss Italia nel 1998. Ed ha incantato tutti. Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima Ilaria Spada!

Insomma, che dire! Saranno anche passati ben 23 anni dalle sue sfilate sulla passerella di Salsomaggiore Terme, ma Ilaria Spada non è soltanto ancora bellissima, ma sempre identica al passato. Siete d’accordo con noi?