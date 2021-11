In Daydreamer ha interpretato Bulut: com’è l’attore lontano dal set, resterete senza parole.

Soap opera turca di grande successo, Daydreamer è andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020, al 28 maggio 2021. Data che ha segnato la fine della serie, con il colpo di scena che tutti speravano.

Can Divit e Sanem sono tornati insieme. Il fotografo ha chiesto alla donna di sposarlo e così, c’è stato il matrimonio da sogno. Sanem, è una ragazza di un umile quartiere di Istanbul, una grande sognatrice, che realizza il suo desiderio, quello di diventare una scrittrice. La trama è piena di personaggi e tutti hanno lasciato il segno. Ricordate Bulut? E’ un ex avvocato che si dedica al lavoro in giardino. Avete mai visto l’attore che ha l’ha interpretato fuori dal set? Vederlo vi lascerà a bocca aperta.

In Daydreamer è Bulut: com’è oggi l’attore, lontano dal suo personaggio

In Daydreamer abbiamo amato tutti i personaggi. Dai protagonisti, Can e Sanem, che ci hanno fatto vivere un sogno, anche se, un po’ turbolento, fino ai genitori della scrittrice, la sorella, Emre, Deren, CeyCey, Guliz, e tutti gli altri.

Nella storia, quando Can Divit torna, dopo essere andato via, accusato di aver bruciato il libro della scrittrice, qualcosa è cambiato. La donna vive da sola, e al suo fianco, non mancano i suoi amici. Ma proprio qui, abbiamo visto un altro interessante personaggio, stiamo parlando di Bulut. E’ un ex avvocato che dedica il proprio tempo al lavoro nel proprio giardino. Ad un certo punto, sarà molto di aiuto, tanto da riprendere il suo ruolo di avvocato. Abbiamo visto questo personaggio così, con la sua aria molto sportiva, ma com’è l’attore che l’ha interpretato?

Avete osservato con attenzione lo scatto? Che dire, Ahmet Olgun Sunear è praticamente uguale. Anche fuori dal personaggio di Bulut, porta i capelli lunghi. Non ci sono stati vari adattamenti per la sua interpretazione. Classe 1982, è un attore turco, conosciuto da noi, grazie al ruolo in Daydreamer, ma ha preso parte a tanti altri successi.