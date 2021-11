E’ sposato da 30 anni, ma non tutti sanno chi è la moglie di Paolo Belli: l’avete mai vista?

Presenza fissa a Ballando con le stelle sin dalla prima edizione, il simpatico Paolo Belli ha una moglie da 30 anni: sapete chi è?

Anche se la sua carriera è quella di cantante, da tanti anni ormai il suo volto è associato al ballo per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle al fianco di Milly Carlucci.

Nato il 21 marzo 1962 a Formigine, provincia di Modena, Paolo ha lanciato moltissimi brani famosi destinati a diventare dei veri classici della musica nostrana. Un esempio?Sotto questo sole, del 1990, in coppia con il cantautore Francesco Baccini.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Innanzitutto, è sposato da 30 anni e non ha mai avuto figli. Di sua moglie non si molto visto che non è una donna di spettacolo, ma da quel che si percepisce dai profili social di lui, è sicuramente una presenza fondamentale nella sua vita.

Paolo Belli, chi è sua moglie

Belli è sposato con Deanna, una donna non famosa ma conosciuta ai più solo attraverso la notorietà del marito. Non si sa quale lavoro faccia né quale sia il suo cognome. Come anticipato, la coppia non ha avuto figli, ma ne ha adottato uno: si chiama Vladik e viene dalla Bielorussia. Quando è stato adottato aveva 8 anni. Ora che è diventato adulto, è tornato nel suo Paese natale dove convive con la fidanzata.

Molto attivo su Instagram, Paolo ama condividere con i follower momenti della propria vita privata e lavorativa ed è proprio attraverso il popolare social network che possiamo vedere Deanna. I due formano davvero una splendida coppia, vero?

Chissà che non vedremo Deanna in studio a Ballando con le stelle prima o poi!