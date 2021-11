GF Vip, scoppia in lacrime: “Non lo scorderò mai”, il drammatico ricordo

Scoppia a piangere ripensando al drammatico episodio vissuto: il racconto da brividi al GF Vip, parole che spezzano il cuore.

I concorrenti del GF Vip, si sa, seppur tra giochi, scherzi e risate, hanno comunque tanto tempo per riflettere su sé stessi e per ricordare il passato, talvolta doloroso. Come per tutti, non sempre i ricordi che affiorano alla mente sono piacevoli e accade che si lascino andare alle lacrime.

E’ proprio quel che è successo nei giorni scorsi ad uno di loro durante una conversazione in cui ha parlato di una questione molto privata della propria famiglia. Una famiglia che, proprio da quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, è al centro di mille polemiche e sotto la lente di ingrandimento costantemente.

Parliamo di Clarissa Selassié che giorni fa non è riuscita a trattenere le lacrime ripensando ad un momento drammatico che l’ha segnata. Parlando in camera da letto con la sorella Jessica e con Miriana, la ragazza ha ripercorso l’arresto di suo padre attualmente in carcere accusato di truffa, come fu raccontato in una delle scorse puntate da Alfonso Signorini.

GF Vip, il drammatico racconto di Clarissa: “Una delle scene più brutte della mia vita”

Secondo alcuni, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié (Giulio Bissiri all’anagrafe), padre di Jessica, Lucrezia e Clarissa, non sarebbe in realtà l’ultimo imperatore di Etiopia, ma il figlio del giardiniere di palazzo.

Tesi smentita a gran voce dalle principesse durante la puntata del GF Vip di qualche settimana fa. Ad ogni modo, il momento dell’arresto del padre avvenuto in Lussemburgo è una ferita che ancora sanguina per le tre sorelle. L’uomo è stato poi estradato in Svizzera. L’altra sera Clarissa ha esternato il suo dolore a Miriana, in presenza di Jessica, altrettanto triste per il genitore.

“L’abbiamo visto con i vestiti da cercare. È stata una delle scene più brutte della mia vita. Non me lo scorderò mai – ha detto tra le lacrime – Delle volte mi sento in colpa che io sto qua e lui sta là. Non so neanche se sta bene”. Miriana ha cercato di confortare le due ragazze apparse davvero provate dall’esperienza. “Nostra mamma è stata fortissima in questi mesi, si sentiva persa e non sapeva a chi chiedere aiuto”, ha aggiunto Clarissa.

