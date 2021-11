Lo abbiamo amato tutti nella saga di Harry Potter: oggi l’attore che ha interpretato Hagrid è irriconoscibile!

Tutti abbiamo visto almeno una volta la saga fantasy di Harry Potter, composta da ben 8 film, che ci ha letteralmente stregato. Tra i vari personaggi, uno dei più amati era Hagrid, il professore di cura delle creature magiche e guardacaccia di Hogwarts.

Il personaggio di Hagrid ha spesso avuto un ruolo centrale nella vicenda, ma soprattutto lo ricordiamo come il personaggio che ha sempre amato e protetto Harry, caratterizzato da un’indole gentile e gioiosa. L’attore che l’ha impersonato è Robbie Coltrane. JK Rowling, creatrice della saga, ha rivelato che la prima persona a cui ha pensato per il ruolo di Hagrid era proprio lui, e l’ha voluto a tutti i costi.

Dopo il successo avuto grazie alla saga di Harry Potter, l’attore ha recitato in altri film, ma mai nel ruolo di protagonista. A distanza di dieci anni dalla fine dell’ultimo film l’attore è irriconoscibile.

Hagrid di Harry Potter oggi è irriconoscibile: guardate qui

Dopo Harry Potter l’esperienza di attore è andata avanti con due film, Great Expectations e Storia di uno scandalo, ma Robbie Coltrane ha deciso di continuare la sua carriera nel ruolo di doppiatore, dove ha avuto un grande successo.

Attualmente vive vicino a Glasgow, in Scozia e sembra irriconoscibile. Ha rinunciato alla lunga barba scura e i folti e scompigliati capelli per un look più fresco, per distaccarsi molto probabilmente dal ruolo che l’ha reso celebre in tutto il mondo.

L’attore dopo la fine delle riprese ha vissuto momenti poco piacevoli, a partire dalla separazione con la moglie Rhona Gemmell, una scultrice con cui è convolato a nozze nel 1999 e con cui ha avuto due figli, Spencer e Alice, che attualmente vivono con la madre.

Non si fermano le sciagure per il povero Robbie Coltrane anche per quanto riguarda la salute, infatti l’attore ha un grave problema al ginocchio, che rischia di farlo rimanere senza una gamba, tant’è che per camminare utilizza un bastone. I medici hanno detto all’attore che dovrebbe perdere almeno 40 kg per stare meglio.

Ci auguriamo tutti che il nostro Hagrid migliori e di vederlo ancora recitare.