Momento di grande commozione per la celebre cantante Iva Zanicchi dopo il gesto di Piersilvio Berlusconi.

Durante l’appuntamento su Canale 5 per celebrare la piena di successi e lunga carriera di Iva Zanicchi, arriva un momento di commozione per la cantante dopo il messaggio arrivato da Piersilvio Berlusconi.

È già approdato in prima serata su Canale 5 uno dei due appuntamenti per celebrare l’iconica carriera di Iva Zanicchi. Nel programma D’Iva, dove la cantante si è mostrata raggiante e dove non dimostra i suoi quasi 82 anni d’età. La carriera artistica della cantante è stata costellata, fin dalla giovane età, da successi e riconoscimenti. Le sue canzoni sono entrate nel cuore di milioni di italiani. Chi se ne intende di musica ha definito Iva una delle migliori mai esistite. Tra tutti arriva un omaggio molto speciale che fa commuovere la cantante.

Il messaggio di Piersilvio Berlusconi che fa commuovere Iva Zanicchi

Nella prima delle due puntate dedicate alla carriera della Zanicchi, nello show D’Iva, arriva il videomessaggio di Piersilvio Berlusconi, celebre vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, e figlio di Silvio Berlusconi. Piersilvio Berlusconi ha omaggiato la cantante con bellissime parole, affermando che Iva “è una persona con valori unici: un grande talento, una grandissima voglia di lavorare e soprattutto l’umiltà, una caratteristica assai rara”.

Il figlio di Silvio Berlusconi ha inoltre ricordato come Iva Zanicchi sia una “colonna portante della nostra televisione, hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana”. Piersilvio Berlusconi ci tiene a ringraziare la grande cantante da parte di tutta Mediaset e ricordarle quanta stima lui abbia nei suoi confronti. Il commuovente messaggio si chiude con: “Cara Iva, celebrarti su Canale 5 per la tua vita e la tua carriera incredibile è per noi un grande onore, grazie davvero ti voglio bene”.

Inevitabile la commozione dell’aquila di Ligonchio, celebre soprannome della cantante, che rimane visibilmente senza parole. D’altronde l’ottimo rapporto con la famiglia Berlusconi non è una novità, visto anche la sua partecipazione politica come eurodeputata per ben 6 anni, dal 2009 al 2014. Non ci resta che aspettare la prossima e ultima puntata di D’Iva, che si terrà giovedì 11 novembre.