Luciana Littizzetto, il doloroso episodio: “Non è stato semplice…”

Luciana Littizzetto si racconta a cuore aperto e parla del doloroso episodio: “Non è stato semplice..”.

In una intervista rilasciata a ‘Tv sorrisi e canzoni’, Luciana Littizzetto ha parlato a cuore aperto. Da pochissimo è uscito nelle librerie il suo libro, edito da Mondadori, ‘Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore”.

Sappiamo che, la conduttrice molti anni fa, ha preso una importante decisione, quella di adottare due bambini, Vanessa e Jordan. Oggi, sono diventati adulti. Questa scelta è stata presa dopo aver parlato con Maria De Filippi. E’ stata proprio quest’ultima, parlando dell’adozione di suo figlio Gabriele, ad aprire questa possibilità per la Littizzetto. Ma cos’è successo e cosa ha raccontato? Entriamo nei dettagli.

Luciana Littizzetto a cuore aperto: “Non è stato semplice”, il doloroso episodio

Come abbiamo accennato di sopra, è stata una scelta molto importante presa dopo aver parlato con Maria De Filippi. La conduttrice di Amici, infatti, le aveva confidato che aveva intrapreso questa esperienza: “La scintilla è scoccata dopo una ‘defilippica’. È stato grazie a lei. Ero andata a prendere un caffè a casa sua e mi confidò che aveva iniziato questa esperienza”, ha raccontato. E così, tre anni dopo questo incontro, ha deciso di provarci, e di darsi questa possibilità dell’adozione. La Littizzetto ha spiegato che mentre Jordan voleva lasciare la comunità, Vanessa era molto più intimorita e non voleva.

“Non è stato semplice portarli via da lì“, ha detto a cuore aperto. Come riportato più volte anche a Che tempo che fa, i due giovani non la chiamano ‘mamma’, ma ‘Lu’. Un po’ si dispiace ma ha saputo comprendere i motivi. A quanto pare, per loro, la mamma è stata un’altra donna, è come una ferita, mentre per molti, questa parole è bella. Un episodio doloroso che ha poi portato grande gioia, due bellissimi bambini, oggi divenuti adulti e con una carriera brillante.