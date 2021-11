Mai visto nulla del genere! Chiara Ferragni lascia i follower senza parole

Chiara Ferragni si mostra proprio così e lascia i follower senza parole: non abbiamo mai visto nulla del genere!

Chiara Ferragni è la regina delle influencer. Con un profilo che conta oltre 25 milioni di followers e ben 15 mila post, non passa mai inosservata. Ovviamente, questo dimostra quanto è attiva sui social, che sono per lei, una fonte di lavoro.

Sappiamo, la Ferragni è seguitissima ed è molto amata, e proprio per questo non perde mai occasione di rendere partecipi i suoi follower della sua quotidianità. Sono molti i momenti in cui, insieme a Fedez, ci fa ridere e divertire. Chiara è solita anche condividere scatti che mostrano i suoi outfit, soprattutto quando si tratta di un’occasione speciale. E proprio negli ultimi giorni, ha spiazzato tutti i suoi sostenitori: non abbiamo mai visto nulla del genere!

Leggi anche Chiara Ferragni, avete notato anche voi quel ‘particolare’ della sua collana? Impossibile non farci caso

Chiara Ferragni lascia i follower di stucco: si mostra così, non abbiamo mai visto nulla del genere!

E’ un’icona di stile! Chiara Ferragni lancia continuamente nuovi outfit. E i suoi follower, attratti dalla novità e dalla bellezza del nuovo lavoro, la seguono. Perchè, è proprio questo che deve riuscire a fare una influencer, e Chiara, ci riesce alla grande.

Leggi anche La inquadrano spesso, ma sapete quanto costa la poltrona di Fedez e Chiara Ferragni?

Seguita da ben 25 milioni di follower e con oltre i 15 mila post, è la regina delle influencer! Ogni suo scatto non passa mai inosservato. Spesso, mostra il suo look, sempre particolare e mai banale, per andare a qualche importante evento. E proprio negli ultimi giorni, ha ‘spiazzato’ i follower. Il motivo? La Ferragni si è mostrata vestita tutta d’oro, proprio così! Il suo outfit non poteva passare assolutamente inosservato.

La moglie di Fedez è stata incoronata dalla rivista GQ Germany “Donna dell’anno” e per ricevere il premio è volata a Berlino. Per questo grande evento, ha dato il meglio. Ha indossato un look oro unico, con una speciale cura nei dettagli. Questo è stato curato da Schiaparelli, mentre il top scultura con forma del seno e ciondolo a lucchetto è merito della Maison. E voi, l’avreste mai indossato? Cosa ne pensate?