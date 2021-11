Ha fatto parte del corpo di ballo di Amici per tanti anni e ne è diventata la protagonista indiscussa, ma sapete com’è oggi la sua vita lontana dal talent?

Non solo ragazzi, insegnanti e conduttrice, ma anche i vocal coach e ballerini professionisti possono essere definiti delle vere e proprie colonne portanti del famosissimo e seguitissimo Amici.

Leggi anche –> Da Amici 7 ad un famoso programma all’estero: che fine ha fatto Maria Luigia La Rocca

Oggigiorno conosciamo benissimo i professionisti che accompagnano i ballerini di Amici nel corso delle loro esibizioni. Impossibile dimenticare, ad esempio, la bellissima Francesca Tocca – che, proprio recentemente, ha confermato il ritorno di fiamma con Raimondo Todaro – oppure Elena D’Amario, Andreas Muller, Sebastian Mello e tanti altri ancora. Nel corso degli anni precedenti, però, abbiamo avuto la possibilità di conoscere la bravura di altri ballerini. Ricordiamo, ad esempio, Stefano De Martino, Marcello Sacchetta, Eleonora, ma non possiamo fare a meno di ricordarci anche di lei: la splendida Martina! Bellissima come non mai, bravura e talento davvero incredibile, la simpaticissima ballerina ha fatto parte del corpo di ballo di Amici per diversi anni. Da ben 5 anni, però, ha detto ‘addio’ al programma, ma sapete cosa fa oggi?

Leggi anche –> Ricordate Garrison di Amici? Che fine ha fatto e cosa fa nella vita adesso

Martina ha fatto parte del corpo di ballo di Amici per tanti anni: cosa fa oggi?

Tra i tantissimi professionisti che si sono alternati nello studio di Amici, Martina Nadalini è tra coloro che non possono essere assolutamente dimenticati. Entrata a far parte del corpo di ballo del programma nel 2010, la giovanissima ballerina vanta di un successo davvero incredibile. E, soprattutto, di una carriera ricca di esperienze televisiva davvero impressionante. Come dimenticarla, ad esempio, sul palco di Ciao Darwin, ma anche in tantissimi altri programmi televisivi.

Leggi anche –> Per anni ha fatto parte del corpo di ballo di Amici, sapete cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita

Dopo il suo ‘addio’ ad Amici, Martina Nadalini non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto. E come sia cambiata la sua vita dopo il talent. Ebbene, sarete contenti nel sapere che, seppure lontana dai riflettori, Martina non ha messo affatto da parte la sua passione per la musica ed, ovviamente, per la danza. Insieme al suo fidanzato Roberto, infatti, la ballerina continua ad essere una danzatrice e coreografa. E che sia maggiormente impegnata col teatro.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?