Ricordate Caroline de “La casa nella prateria”? Oggi ha quasi 80 anni e non smette di stupire

Ha interpretato il personaggio di Caroline Ingalls de “La casa nella prateria” per ben 8 stagioni, ma com’è oggi e cosa fa?

Ispirato alla serie letteraria “Little House” della scrittrice nordamericana Laura Ingalls Wilder, il telefilm “La casa nella prateria” sbarcò in Italia nel 1977 su Rai 1 per poi passare nel 1984 su Canale 5.

Rimasta nella memoria di tutti noi, la serie raccontava le vicende di una famiglia americana di fine ‘800 che viveva in una fattoria in Minnesota. Affrontava temi molto importanti come l’alcolismo, il razzismo, l’adozione. La famiglia Ingalls è composta da Caroline, suo marito Charles e i loro cinque figli.

Ad interpretare Caroline per le prime otto stagioni fu l’attrice Karen Grassle: nata in California il 25 febbraio 1942, da bambina studiò danza classica. Dopo aver terminato il liceo, si laureò in arte drammatica all’Università della California. Dopo aver preso parte allo show Gingham Tree col nome d’arte di Gabriel Tree, viene scelta tra 47 candidate per il ruolo di Caroline ne “La casa della prateria”.

Ma cosa ne è stato di lei? Sapete com’è diventata oggi, a quasi 80 anni?

Era Caroline nel celebre telefilm “La casa nella prateria”: oggi vi lascerà di stucco

Oltre alla serie che l’ha resa famosa, Karen Grassle nel frattempo ha recitato anche in altre serie televisive importanti come Love Boat e La signora in giallo. Si è poi trasferita a Louisville, dove ha lavorato a teatro ed ha fondato la Compagnia di Teatro di Sante Fe. E’ tornata in California negli anni ’90 dove si è stabilita con la figlia.

Ha avuto tre matrimoni: il suo primo marito fu l’attore Leon Russom; poi nel 1982 sposò J. Allen Radford, col quale adottò la figlia Lily; infine, dal 1991 al 2000 è stata la moglie dello psichiatra Scott T. Sutherland.

Se pensate che la sua carriera di attrice sia terminata, vi sbagliate: nel 2016 la Grassle è stata protagonista della versione teatrale di A spasso con Daisy e nel 2021 ha recitato nel film Not To Forget.

In questo scatto abbastanza recente possiamo vedere come si mostra oggi: che eleganza, vero?