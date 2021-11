Oggi Roberta Lanfranchi è felicemente innamorata del suo Emanuele, ma ricordate chi è il suo ex marito? Lo conosciamo benissimo: è molto famoso.

Come avete trascorso questa Domenica? Ci auguriamo nei migliori dei modi perché, vi anticipiamo, si concluderà ancora meglio. Tra qualche ora, come consueto, andrà in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint. Ed, insieme a Roberta Lanfranchi, assisteremo a delle papere e dei siparietti davvero incredibili.

Il debutto di Roberta Lanfranchi, come vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, davvero giovanissima, ha esordito sul palco di Striscia la notizia in qualità di velina ora. E conquistava davvero tutti. Da quel momento, la bellissima Lanfranchi ha cavalcato l’onda del successo. Ed ancora adesso continua ad essere un volto amatissimo della televisione italiana. Ricordate, però, chi è il suo ex marito? Ad oggi, Roberta Lanfranchi è innamoratissima del suo Emanuele. Prima di lui, però, sapete che la conduttrice ha avuto un’altra ed importantissima relazione? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un volto davvero famosissimo.

Ricordate chi è l’ex marito di Roberta Lanfranchi? Lo conosciamo benissimo

Oggi Roberta Lanfranchi è super innamoratissima e legatissima al suo Emanuele. È proprio con lui, infatti, che la conduttrice televisiva ha iniziato una splendida storia d’amore iniziata sul luogo del lavoro. E che, ancora oggi, ama davvero alla follia. Prima di lui, come dicevamo precedentemente, la splendida Roberta ha vissuto un’altra e splendida storia d’amore.

Correva esattamente il 1997 quando, splendida come non mai, Roberta Lanfranchi convolava a nozze per la prima volta. A distanza di 10 anni dal suo matrimonio, però, la sua storia d’amore è terminata. Voi, però, ricordate chi è l’ex marito della bellissima conduttrice? Anche lui, così come lei, è un volto amatissimo e famosissimo della televisione italiana. Di chi parliamo? Semplice! Proprio di lui: Pino Insegno!

I due, come dicevamo, sono convolati a nozze nel 1997. E, dopo ben 10 anni di matrimonio, si sono detti ‘addio’. Nonostante questo, però, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto, anche per il bene dei loro figli.