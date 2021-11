Uomini e Donne, anticipazione shock: accade l’impensabile tra Ida e Diego, due protagonisti del Trono Over.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Le sorprese nello studio della trasmissione di Canale 5 sono sempre all’ordine del giorno e, a quanto pare, ce ne sono parecchie in arrivo. Tra le coppie più chiacchierate delle ultime settimane c’è, senza dubbio, quella formata da Ida Platano e Diego Tavani. Ed è proprio su di loro che ci sono anticipazioni davvero succulente.

Tra i due sembrava essere nato un bel feeling: dopo la rottura con Marcello, Ida sembrava davvero entusiasta della nuova conoscenza col cavaliere romano. Qualcosa, però, sembra essere andato storto. In seguito le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazione shock: cosa è successo tra Ida Platano e Diego?

Ida e Diego, fine dell’idillio? I due protagonisti del trono Over hanno iniziato una frequentazione diverse settimane fa e tutto sembrava procedere per il meglio. Nell’ultima registrazione, però, è accaduto di tutto, come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News.

Ebbene, nelle precedente registrazione i due volevano uscire dalla trasmissione insieme, ma questo non è accaduto. Nella registrazione del 5 novembre, quindi, si è parlato di questo, partendo dallo sfogo di Diego post puntata. Ida non ha risposto più ai messaggi, spiegando che non aveva più nulla da dire: Diego risponde che avrebbe almeno potuto dirle come stava il figlio, visto che glielo aveva chiesto. La dama sbotta chiedendo di non mettere in mezzo il figlio. Da qui una discussione accesa anche con Tina Cipollari, che dà a Diego del “farabutto” ed utilizza anche altri termini forti. A tal punto che Diego chiederà di censurare e tagliare la scena, perché non vuole che il figlio, vedendo la scena, ci resti male. Ma come è finita tra Ida e Diego?

Ida ha ammesso di voler lasciare la trasmissione, non trovando l’uomo giusto, e lascia lo studio. Diego inizialmente si siede, per poi raggiungerla, dopo che tutti gli hanno fatto notare che avrebbe dovuto. Maria De Filippi, però, chiarisce che l’intenzione di Ida era di lasciare la trasmissione da sola e non in coppia. I due faranno pace fuori dagli studi?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se tra Ida e Diego tornerà il sereno o se è definitivamente chiusa la loro frequentazione. A voi piacciono insieme?