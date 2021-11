Da Vieni da me a Ballando con le stelle: nessuno immagina in cosa è laureata e che lavoro faceva prima Rossella Erra

L’abbiamo conosciuta qualche anno fa a Vieni da me su Rai 1, ma nessuno immagina che Rossella Erra prima svolgeva tutt’altro lavoro.

Dall’anno scorso a Ballando con le stelle rappresenta “la voce del popolo”, ma in tv è arrivata qualche anno fa dopo essersi presentata ai provini per la trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me.

In quel periodo la conduttrice casertana cercava persone esperte di tv, gossip, fiction e Rossella Erra rispose all’annuncio su Facebook convincendo la produzione che la prese nel programma. Proprio mentre faceva l’inviata nel dietro le quinte di Ballando con le stelle, conquistò anche Milly Carlucci che l’ha poi voluta nel suo show del sabato sera.

“Io e Milly abbiamo in comune molto più di quanto si possa immaginare. Siamo entrambe figlie di un generale dell’esercito e, anche se può sembrare strano, il legame che si crea tra una figlia e un padre generale è molto particolare. Lo può capire solo chi, come noi, lo è”, si legge in un’intervista rilasciata dalla Erra a Grand Hotel.

Così Rossella, originaria di Portici (Na), è da due anni presenza fissa di Ballando: ma cosa faceva prima di esordire in tv?

Rossella Erra, cosa faceva prima della tv? Non indovinereste mai

Ciò che quasi nessuno immagina è che, prima di approdare nelle trasmissioni Rai, la signora Rossella per ben vent’anni è stata una manager. E’ infatti laureata in Economia del commercio internazionale e mercati valutari.

Insieme ad un socio, gestiva un’azienda che si occupava di formazione professionale, master e progetti internazionali. La collaborazione però si sciolse nel 2018 a causa di divergenze e la Erra si trovò disoccupata: “Così mi ritrovai senza lavoro e senza soldi. E anche con un grande peso sul cuore, perché mia madre era ricoverata in clinica, vittima di un tumore aggressivo alle ossa che se la portò via in un soffio. Quella sequenza di disavventure mi piegò. Passavo le mie giornate seduta sul divano, a piangere. Ero sull’orlo della depressione”.

Sposata da 18 anni con Attilio, un ufficiale dell’esercito, dopo varie difficoltà nel 2005 è nata la loro figlia, Beatrice.