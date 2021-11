L’abito nero di Michelle Hunziker è un sogno: quanto costa il look scelto per All Together Now? Costo e dettagli sul vestito.

Ieri, domenica 7 novembre 2021, è andata in onda la seconda puntata di All Together Now. Una puntata ricca di emozioni: i concorrenti in gara quest’anno sono davvero fortissimi. Ma a rendere lo show ancora più stellare ci pensa lei, la padrona di casa Michelle Hunziker. Solare e simpatica come sempre, per la puntata di ieri la conduttrice ha scelto un abito incantevole.

Total black, fasciato e con una maxi scollatura, il vestito di Michelle Hunziker ha catturato l’attenzione di tutti durante la puntata di ieri. Sapete quanto costa? In seguito tutte le informazioni sul look dell’amatissima presentatrice.

All Together Now, quanto costa l’abito nero indossato da Michelle Hunziker: i dettagli del look

Avete seguito il secondo appuntamento con All Together Now? L’amatissima trasmissione di Canale 5 è una vera e propria festa della musica. Una festa dove per i concorrenti in gara l’obiettivo è ben preciso: far alzare il muro e convincere i giudici! A supportare i cantanti in questa meravigliosa avventura c’è lei, Michelle Hunziker, che ha sempre un consiglio prezioso per ognuno di loro. E, nella puntata di ieri, Michelle era più bella che mai.

Per la puntata numero 2 dello show, la conduttrice svizzera ha scelto un abito semplice, ma super raffinato. Un tubino nero aderente, con una notevole scollatura e mini spacco dietro: quanto costa? Come riporta Fanpage.it, si tratta di un capo firmato Toptrend e, sul sito ufficiale del brand, il costo è di 410 euro.

La Hunziker ha completato il look con sandali gioiello di Cesare Paciotti ( 550 euro) e un’acconciatura morbida, con fila laterale. Meravigliosa come sempre! E a voi è piaciuto il look scelto da Michelel Hunziker nella puntata di ieri?