Alex Belli e Soleil Sorge, il colpo di scena che nessuno si aspettava: cambia tutto al GF Vip; cosa è successo nelle ultime ore.

Il GF Vip 6 è entrato ormai nel vivo e, nella casa più spiata della tv, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Senza dubbio, tra i personaggi più in vista di questa edizione ci sono Alex Belli e Soleil Sorge. L’amicizia, piuttosto intima, tra i due sta facendo discutere molto sia dentro che fuori la casa. A tal punto che, nella scorsa puntata, la moglie dell’attore Delia Duran è entrata in casa per un confronto acceso sia con Soleil che con Alex. Ma come sono, adesso, i rapporti tra i due concorrenti?

Ebbene, i due hanno sempre ammesso di avere molta sintonia reciproca, ma che si trattava di semplice amicizia. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato… Scopriamo i dettagli di quello che è accaduto.

GF Vip, colpo di scena tra Alex Belli e Soleil Sorge: cosa è successo nella casa più spiata della tv

Alex Belli e Soleil Sorge sono soltanto amici o c’è dell’interesse che va oltre? In tanti se lo sono chiesti e in molti se lo chiedono ancora. Quel che è certo è che, dopo l’entrata di Delia Duran, i due si sono allontanati un bel po’. E, nelle scorse ore, alcune dichiarazioni di Alex Belli non sono affatto passate inosservate.

Come riporta IsaeChia.it, durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, l’attore ha dichiarato di non provare attrazione per Soleil. E ha fatto riferimento alla serata in cui, per gioco, ha baciato entrambe: “Se ci fosse stato qualcosa di fisico lo avrei sentito. Io in quel bacio lì non ho sentito niente. Ho sentito un game, capisci, non ho sentito niente neppure con te”, spiega Alex. L’attore aggiunge che vede Soleil come una “sorellona” e che riesce a stare vicino a lei così tanto, senza allontanarsi, proprio perché sa di non avere attrazione fisica.

“Sarei un masochista: tutte le volte che la sento vicina, immagina se ci fosse un’attrazione fisica di quelle forti no? Mi darebbe pure fastidio perché poi non la potrei vivere”, aggiunge Alex.

E voi, cosa ne pensate di queste parole del concorrente? Credete al fatto che tra di loro ci sia soltanto amicizia?