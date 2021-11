Antonella Clerici, in diretta il più dolce degli auguri: è diventato nonno!

Nel corso della sua diretta, Antonella Clerici si è lasciata andare agli auguri più dolci in assoluti: è diventato nonno, che gioia!

Una notizia davvero fantastica e che, com’è giusto che sia, Antonella Clerici non ha potuto di fare a meno di festeggiare in diretta televisiva. Uno dei suoi più grandi amici, alcune settimane fa, è diventato nonno! E la splendida Antonella gli ha voluto rivolgere i suoi auguri più sinceri. Scopriamo cos’è successo.

È proprio questa, senza alcun dubbio, la chiave del successo di Antonella Clerici: la spontaneità. Per nulla impostata, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter sorprendere il suo amatissimo pubblico con incredibili colpi di scena. L’ha fatto anche nel corso di una delle sue ultime dirette ed, in particolare, quella del 21 Ottobre quando, a distanza di qualche ora da un lieto annuncio, la splendida Clerici si è lasciato ad un dolcissimo ‘auguri’ per uno dei suoi più grandi amici, nonché suo agente. Cos’è successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

È diventato nonno: Antonella Clerici sorprende tutti in diretta!

Una cosa è certa: la puntata di È sempre mezzogiorno del 21 Ottobre sarà davvero indimenticabile! Ricca di ricette succulente e di momenti di gioia e divertimento, Antonella Clerici è stata, ancora una volta, la colonna portante di un appuntamento piuttosto formidabile!

Nel corso della diretta, come dicevamo precedentemente, non sono affatto mancati colpi di scena. Nel bel mezzo della puntata, infatti, Antonella Clerici ha voluto approfittare del clima gioioso e di festa per spendere due parole per un suo caro amico, nonché suo agente. Stiamo parlando proprio di lui: Lucio Presta, marito di Paola Perego! Il 20 Ottobre scorso è nata Althea Presta, prima figlia di Niccolò Presta, figlio di Lucio, e Lorella Boccia. Una notizia straordinaria, quindi. E che, com’è giusto che sia, la splendida conduttrice non ha potuto fare a meno di citare nel suo programma.

Sapete cosa succede dietro le quinte del programma?

Siamo abituati tutti a vedere Antonella Clerici sotto la luce dei riflettori di È sempre mezzogiorno, ma sapete cosa succede dietro le quinte? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a TV sorrisi e Canzoni. Ed ha sottolineato il fatto che, sia nel backstage che in studio, l’atmosfera sia sempre incredibile.

Vi piace Antonella Clerici come conduttrice? Per noi è da 10 e lode!