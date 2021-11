Ballando con le stelle, Foxy John è la storica voce dello show: qual è il suo vero nome e perché ha scelto di chiamarsi così?

Non appare quasi mai in video, ma la sua voce è uno degli ingredienti fondamentali dello show a Ballando con le stelle: chi è Foxy John?

Ogni sabato sera da tantissimi anni, il momento delle votazioni da parte dei temutissimi giudici di Ballando con le stelle non avrebbe lo stesso ‘pathos’ senza la sua particolarissima voce dall’accento spiccatamente americano.

Tutti sanno che la famosissima voce che indica i voti delle palette appartiene a Foxy John, ma cosa sappiamo di lui? Giovanni Francesco Villa, questo il suo vero nome, è nato ad Assisi, dove la madre fugge nel ‘43 dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Nel ‘51 torna ad Atlanta, in Georgia, ma è a San Francisco che a scuola inizia a studiare il clarinetto nella band della scuola. Suo padre muore abbastanza presto e, dopo il terremoto del ‘57, torna a Roma con la famiglia.

Nella capitale frequenta il liceo americano, ma consegue la laurea negli Usa, alla Georgia Tech University. Giovanissimo si sposa i sposa e durante la guerra del Vietnam, presta servizio civile come docente di spagnolo e matematica alle scuole superiori. In America lavora come speaker alla Cnn di Ted Turner e quando torna in Italia quell’esperienza gli sarà molto utile. A Radio Elle nasce il suo nome d’arte, vediamo perché.

Foxy John, sapete come si chiama in realtà?

“Feci il provino, andò bene e quando mi chiesero quale fosse il mio nome d’arte mi ispirai all’ambasciatore statunitense in Italia, John Anthony Volpe ” (Volpe di inglese si dice Fox), racconta.

Nel ’79 la sua carriera spicca decisamente il volo: la Rai lo chiama a condurre lo storico programma Hit Parade, grazie al quale vincerà anche un Telegatto. Ha poi aperto una sua casa di produzione, la Foxy John Production, specializzata nella realizzazione di jingle, stacchi musicali per programmi tv e radio, documentari, pubblicità.

E voi conoscevate questi particolari sul simpaticissimo Foxy John?