Beautiful, non indovinereste mai cosa accadrà tra Eric e Donna: le anticipazioni americane sono scoppiettanti.

Colpi di scena infiniti a Beautiful. Nella soap opera americana, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dagli USA promettono ancora più scintille! Se facessimo due nomi, Eric Forrester e Donna Logan?

Gli appassionati della longeva soap ricorderanno che tra i due c’è stata una storia, non molti anni fa… Cosa sta per accadere tra i due ex? Ebbene, non indovinereste mai! Ma il ruolo della sorella di Brooke sarà fondamentale per le vicende di Eric…

Beautiful, anticipazioni americane: Donna aiuterà Eric in un modo molto particolare…

Insieme a Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke Logan, John McCook è l’unico attore presente in Beautiful dalla primissima puntata, in onda nel lontano 1987. E, ancora oggi, il fondatore e creatore della Forrester Creations è al centro delle trame della soap. Ben presto, per lui, tantissimi colpi di scena.. Ma andiamo con ordine!

Vi abbiamo già parlato che, nei prossimi mesi, Erico scoprirà il tradimento di Quinn, che si lascerà andare ad una relazione passionale con Carter. Una scoperta che lo ferirà, ma che arriverà quasi ad accettare: lo stilista, infatti, scoprirà di essere impotente e si sentirà inadeguato, non riuscendo a soddisfare la moglie dal punto di vista fisico… Ebbene, qualcosa potrebbe cambiare grazie a Donna!

La Logan, infatti, cercherà di sedurre Eric, spinta da Brooke che vuole vendicarsi di Quinn per la questione delle nozze tra Ridge e Shauna. Per farlo, Donna utilizza una vecchio metodo, che tanto funzionava ai tempi della loro relazione: il miele! È proprio in questi momenti di vicinanza con Donna che in Eric si risveglia qualcosa: è a questo punto che lo stilista approfitta del ritrovato desiderio per avene nuova intimità con Quinn. Come finirà?

E soprattutto, Quinn verrà a sapere che è stato l’escamotage di Donna a risvegliare Eric? Per tutte le novità e le anticipazioni continuate a seguirci!