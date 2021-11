Ricordate le bellissime gemelle di Sweet Valley High? Eccole dopo quasi 30 anni: resterete senza parole

Ricordate le bellissime gemelle di Sweet Valley High? Ecco come sono diventate le attrici dopo quasi 30 anni: resterete senza parole.

Erano le bellissime Elizabeth (Liz) e Jessica Wakefield, le protagoniste della serie tv Sweet Valley High. La serie è andata in onda per la prima volta nel settembre del 1994, negli Usa, e in Italia è arrivata nella seconda metà degli anni ’90, su Italia Uno. È la storia delle due gemelle, molto diverse tra loro, che vivono nell’immaginaria Sweet Valley, in California. Ad interpretarle sono state le attrici Brittany e Cynthia Daniel: siete curiosi di vedere come sono diventate oggi?

Le meravigliose gemelle nate a Gainesville ( Florida) oggi hanno 45 anni: resterete di stucco nel vedere le loro foto attuali. Diamo un’occhiata.

LEGGI ANCHE —->L’indiscrezione sconvolge tutti: l’attrice è pronta a dire addio all’amatissima serie tv? Tutti di stucco

Erano le gemelle di Sweet Valley High, sapete come sono oggi dopo circa 30 anni?

Avevano circa 20 anni quando hanno vestito i panni di Liz e Jessica nella serie tv Sweet Valley High. La prima dolce e mansueta, la seconda spregiudicata e disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi: le vicende delle due protagoniste della serie e dei loro amici hanno appassionato i telespettatori negli anni ’90. Ma dopo circa 30 anni, come sono diventate le due attrici? Ebbene, resterete senza parole.

LEGGI ANCHE —->Ha fatto parte di una delle serie tv più amate di tutti i tempi: riconoscete l’attrice fuori dal set?

Si, perché sembra che il tempo non sia mai passato per le due gemelle statunitense! Brittany e Cynthia sono praticamente identiche a quelle adolescenti che tanto abbiamo amato nella serie tv. Date un’occhiata a questo scatto postato pochi mesi fa sul suo canale Instagram:

LEGGI ANCHE —->E’ la star della famosa serie tv The O.C, chi è sua moglie: il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

Eh si, ve lo avevamo detto! Le due attrici sono due meravigliose 45 enni! Dopo il successo della serie, le abbiamo viste anche al cinema in Ritorno dal nulla con Leonardo DiCaprio. Brittany è apparsa anche in Dawson’s Creek, mentre Cynthia si è avvicinata al mondo della fotografia.