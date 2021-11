Com’è la casa di Wanda Nara a Milano: divani immensi e ‘accessori’ da più di 1000 euro

Tornata nella sua splendida casa di Milano, Wanda Nara mostra sui social gli angoli più deliziosi dell’abitazione sita nel capoluogo lombardo.

Da vera e propria icona dei social, la bellissima Wanda Nara sa come conquistare i follower con i suoi strepitosi scatti in cui si mostra in tutto il suo fascino e in vari momenti di vita quotidiana.

Ad essere inquadrati spesso sono gli angoli delle sue favolose abitazioni: fino a pochi giorni fa, sappiamo che Wanda si trovava a Parigi e anche lì ci ha incantato con gli scatti nella sua casa da sogno della capitale francese.

Proprio in queste ultime ore, l’imprenditrice argentina sta lasciando tutti di stucco con alcune foto di una delle due case milanesi dove è tornata a vivere dopo la lunga permanenza a Parigi. Nel capoluogo lombardo Wanda possiede infatti due abitazioni, una in zona San Siro e l’altra a Porta Nuova.

Impossibile non notare i dettagli super lusso: in un nostro precedente articolo vi abbiamo parlato della stanza ‘segreta’ che fa parte proprio di una delle due dimore meneghine.

Riguardo a quella in cui si trova adesso, le immagini postate mostrano un arredamento super chic di cui vogliamo parlarvi nel dettaglio cercando di capire anche il costo di alcuni particolari.

La casa di Wanda Nara a Milano conquista tutti: avete visto che accessori?

Innanzitutto, si nota immediatamente lo stile moderno dell’arredamento in cui prevalgono sicuramente il bianco e il nero e linee di design essenziali. Avete visto poi quanto è grande il divano bianco? Bellissimo il contrasto con il tappeto nero! In salone poi spiccano i tavolini in marmo e MDF.

Come si vede in questo scatto, sul favoloso sofa si trova una coperta molto particolare: si tratta del plaid Avalon della Hermès, come testimonia la H del logo della celebre maison. Se vi state chiedendo quanto costi il delizioso ‘gioiellino’ in lana Merinos e cachemire, vi sveliamo subito l”arcano’: la cifra di cui si parla è 1.230 euro, niente male vero?

Che dire: la bella manager argentina sa sempre come lasciare tutti a bocca aperta, complimenti!