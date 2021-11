GF Vip, Soleil ha messo un punto al suo rapporto con Alex? Le sue parole sono del tutto inaspettate.

Fra poche ore andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella scorsa diretta ci sono stati dei veri e propri colpi di scena. Questi, hanno stravolto le dinamiche del gioco? Cosa è successo subito dopo tra i concorrenti?

Lo scontro tra Aldo e Manuel, è stato approfondito in puntata. La tensione fra i due non si è placata, ma qualcosa è successo al mattino del giorno dopo. L’attore si è avvicinato al campione olimpico e l’ha abbracciato. Entrambi hanno chiesto scusa. Ma ancora una volta è Alex ad essere al centro dell’attenzione, e questa volta per il suo rapporto con Soleil Sorge. Dopo il confronto avuto con la sua compagna Delia Duran, cosa è successo fra i due concorrenti? L’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è lasciata andare a parole molto forti. Vediamo insieme cosa ha detto.

Gf Vip, tra Soleil e Alex è rottura? Le parole della concorrente spiazzano

La puntata di venerdì 5 novembre è stata un crescendo di sorprese, colpi di scena e inaspettate rivelazioni. Delia Duran, la compagna di Alex Belli, ha avuto un confronto con l’uomo in diretta. L’atteggiamento del concorrente nei confronti di Soleil Sorge non è affatto piaciuto alla donna, e ha così deciso di intervenire.

Ma ha anche avuto un faccia a faccia con l’ex corteggiatrice. Subito dopo la puntata, cosa è successo? C’è stato un momento di forte interesse da parte dei telespettatori. Soleil, si è avvicinata ad Alex, e quasi in lacrime si è lasciata andare a parole inaspettate. La concorrente ha detto all’attore che è meglio stare lontani, mettere da parte l’amicizia.

“E’ la cosa migliore da fare, io mi son presa già abbastanza m*** addosso, e la mia immagine è già andata a f*** costantemente. Lei ti ha detto di restare, preferisco che tu stia tranquillo, che voi stiate bene”, ha detto Soleil, e il concorrente si è mostrato ‘scosso’ dalla situazione e ha più volte ribadito che anche la sua immagine non era stata vista in modo migliore. Cosa succederà fra i due? E’ rottura?