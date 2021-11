Era soltanto una studentessa quando ha partecipato al GF 5, ve la ricordate? Cosa fa oggi: l’abbiamo vista proprio lì.

Sono davvero tantissime le persone che, in tutte le sue edizioni, hanno deciso di partecipare al GF per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E cavalcare l’onda del successo. Ed è proprio questo che è capitato alla protagonista indiscussa di questo nostro articolo. Parliamo proprio di lei:

Leggi anche –> È stato il protagonista indiscusso del GF 5, clamorosa decisione: cosa fa oggi? Nessuno l’avrebbe mai detto

Diciamoci la verità: nelle sue 16 edizioni ‘nip’, quanti concorrenti abbiamo conosciuto? Davvero tantissimi! Alcuni di loro, appena terminato il programma, hanno cavalcato l’onda del successo e sono diventati dei nomi importantissimi del mondo dello spettacolo nostrano. Ed altri, invece, no! La protagonista del nostro articolo, però, non soltanto ha saputo conquistare l’attenzione di tutti quando era all’interno della casa, ma ha saputo anche cavalcare la cresta dell’onda appena terminata la sua esperienza. Non è un caso, infatti, se proprio recentemente l’abbiamo vista all’interno di un famoso e seguitissimo programma televisivo. Quando ha preso parte al GF 5, pensate, era soltanto una studentessa di poco più di 25 anni. Oggi è una donna, una splendida donna, e vanta di una carriera incredibile.

Leggi anche –> La sua simpatia al Gf 5 ha colpito tutti, oggi è amatissima e famosissima: vita rivoluzionata dopo il reality

Era la simpaticissima studentessa del GF 5, sapete cosa fa oggi? Non l’avreste mai detto

Quando ha presto parte al GF 5, come dicevamo precedentemente, era soltanto una studentessa. Ed aveva appena 26 anni. Ad oggi, per, l’ex concorrente del reality non soltanto è una donna splendida – e questo ce lo conferma la sua bacheca Instagram – ma è riuscita anche a trovare un proprio posto nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando proprio di lei: Veronica Rega.

Leggi anche –> Terza classificata al GF 13, il suo successo è stato immediato: rivederla oggi dopo 7 anni vi lascerà sorpresi

Senza alcun dubbio, infatti, ve la ricorderete all’interno del programma ‘All together now’. Avete letto proprio bene, si! Veronica Rega ha fatto parte del muro dei 100 della trasmissione condotta da Michelle Hunziker. E non soltanto ha fatto intendere quanto sia appassionata di musica, ma anche di quanto se ne intenda. Non è affatto finita qui. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, la splendida Veronica è anche un’attrice e doppiatrice.

Cosa ci dite voi? Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo? A noi si, tantissimo!