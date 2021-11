Davide Silvestri, protagonista di un videoclip musicale: è apparso insieme all’amata cantante

Davide Silvestri è apparso in un videoclip musicale: è stato il protagonista insieme all’amatissima cantante.

Questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip è pronta a tenere incollati i telespettatori. La precedente è stata ricca di colpi di scena. Il primo, l’uscita di Jo Squillo, non salvata al televoto. Ma durante la diretta, abbiamo anche assistito allo scontro tra Aldo e Alex.

In settimana, i due hanno avuto una forte discussione. Erano così vicini che, gli altri concorrenti, hanno dovuto separarli. Ma al centro dell’attenzione, anche il confronto tra l’attore e la sua compagna, Delia Duran. A quest’ultima non sono affatto piaciuti gli atteggiamenti di Alex nei confronti di Soleil, considerati troppo affettuosi. Sappiamo che, Belli e Soleil sono molto amici e hanno formato una sorta di trio con Davide Silvestri. Il concorrente non manca mai di dire la sua. Anche quando deve mettersi in una posizione diversa dai suoi amici, resta coerente con se stesso. Sappiamo che Davide è un attore molto bravo. In questi anni, si è allontanato dalla tv per dedicarsi ad altro. Forse, però, non tutti sanno che, il concorrente è stato anche il protagonista di un famoso videoclip musicale.

Davide Silvestri, protagonista di un famoso videoclip musicale: ha recitato insieme all’amata cantante

Sicuramente, tra i concorrenti che riscontrano l’amore e l’apprezzamento del pubblico, c’è da posizionare Davide Silvestri. Sempre pronto a far divertire gli altri in casa. E’ proprio lui, più delle volte, che si rende protagonista di giochi divertenti e scherzi incredibili.

Questo sua personalità piace proprio tanto ai telespettatori, perchè dà animo nella casa. Ma abbiamo avuto anche modo di apprezzarlo per la sua coerenza, pronto sempre a dire la sua. Sappiamo che Davide è un bravissimo attore, ma sapete che è stato anche il protagonista di una famosa clip musicale? Ebbene sì, ha recitato la parte del fidanzato, insieme all’artista del brano.

Silvestri, nel 2014 è stato il protagonista del brano di Annalisa, l’amatissima cantante uscita da Amici, nel videoclip L’ultimo addio. Nel video, insieme al concorrente, ha ‘recitato’ anche l’artista. Questo brano è stato anche certificato disco d’oro. Voi l’avete mai visto? Se la risposta è no, correte a vederlo!