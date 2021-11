Il dottor Nowzaradan è il re indiscusso di Vite al Limite, ma sapete quanti figli ha? In moltissimi saranno curiosi di conoscere questo retroscena.

È il protagonista indiscusso di Vite al Limite, il dottor Nowzaradan. Nel corso di queste nove edizioni del programma, è vero, abbiamo conosciuto ed apprezzato le storie di tantissime pazienti, ma il mitico e simpaticissimo chirurgo iraniano è davvero imbattibile. D’altra parte, è anche merito suo se abbiamo assistito a delle trasformazioni davvero choc.

Leggi anche –> Dottor Nowzaradan, sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifra astronomica: impressionante

Sin dalla prima puntata di Vite al Limite, il dottor Nowzaradan ha davvero conquistato tutti. Con i suoi programmi, la sua severità e la sua forte determinazione a concedere ai suoi pazienti un’altra possibilità di vita, il chirurgo iraniano è entrato nel cuore di tutti i suoi spettatori. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti lo conoscono a fondo. Ad esempio, voi sapete quanti figli ha? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo primogenito. E di come anche lui lavora, seppure ‘dietro alla macchina’, alla realizzazione del programma. Sapete, però, che il buon Jonathan non è affatto figlio unico? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Quanto costa una visita dal dottor Nowzaradan? Non l’avreste mai immaginato

Quanti figli ha il dottor Nowzaradan? Non tutti lo sanno

È amatissima ed apprezzatissimo, il dottor Nowzaradam, ma siamo certi che non tutti conoscono sanno il numero esatto dei suoi figli. Siete pronti a sapere ogni cosa su di lui? Ci pensiamo immediatamente!

Leggi anche –> Sapete che è possibile mettersi in contatto con il Dott. Nowzaradan? Ecco come fare

Come sappiamo tutti, il dottor Nowzaradan è stato sposato per ben 27 anni. Convolato a nozze nel 1975 con la bellissima Delores McRedmond, il chirurgo iraniano è diventato scapolo nel lontano 2002. Sapete, però, che dal matrimonio sono nati ben tre figli? Il primo, come detto poco fa, si chiama Jonathan. È nato nel 1978. E, da come abbiamo potuto leggere dal web, lavora alla buona riuscita di Vite al Limite. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il simpaticissimo chirurgo iraniano sia padre di altre due splendide fanciulle. La prima, di nome Jennifer, sarebbe nata nel 1980. E sembrerebbe che sia un’insegnante di storia dell’arte presso una scuola superiore. Jessica, la terzogenita, invece, sarebbe nata nel 1983. E sembrerebbe che abbia un’innata passione per la musica.

Diteci la verità: voi lo sapevate questo retroscena ‘privato’?