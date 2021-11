Flavio Briatore: “Non si trovano ma noi ce li abbiamo”, sapete quanto costa? Il video condiviso sui social non è passato inosservato.

Un video che non è passato inosservato, quello postato da Flavio Briatore sul suo canale Instagram, qualche giorno fa. Un video in cui il famoso imprenditore mostra a tutti i “nuovi arrivati” nel suo prestigioso locale nel Principato di Monaco, il Cipriani Monte Carlo. Si tratta di un cibo pregiato e, soprattutto, introvabile.

Un cibo che, però, potrete gustare nel ristorante di proprietà dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Scopriamo di cosa si tratta e, soprattutto, quanto costa la gustosa sorpresa.

Flavio Briatore, quanto costa cibo pregiato presente nel locale dell’imprenditore

“Guardate che roba. Qui siamo da Cipriani a Monaco. Quest’anno non si trovano, ma noi li troviamo!”. Queste le parole di Flavio Briatore, in uno degli ultimi video condiviso sui suoi canali social. A cosa si riferisce il famoso manager? Ad un cibo decisamente introvabile e super pregiato, che potrete gustare nel suo ristorante. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Dei tartufi bianchi d’Alba, che Briatore mostra a tutti nel video, che in poco tempo ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Un cibo prelibatissimo, che l’imprenditore invita a gustare, ovviamente, con le tagliatelle del proprio ristorante. Un video che mette l’acquolina in bocca, ma in tanti si saranno chiesti quanto vale questo prezioso tartufo.

Ebbene, si tratta della tipologia di tartufo tipica del Piemonte ed è la più pregiata, anche più del nero. E, come riporta Libero Quotidiano, il suo costo oscilla tra i 2.500 e i 4.000 euro al chilo!

Anche a voi è venuta fame? Se vi troverete in zona non potrete non fare tappa nell’esclusivo ristorante di Briatore, che si trova proprio nel cuore del Principato di Monaco, ai piedi del prestigioso palazzo Mirabeau.