Gf Vip, Giucas taglia i capelli a Francesca: la sua reazione è immediata, in casa accade l’impensabile

GF Vip, accade l’impensabile, Giucas taglia i capelli a Francesca e lei non reagisce affatto bene: cos’è accaduto in casa.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip ci attende questa sera, lunedì 8 novembre. Venerdì scorso i colpi di scena sono stati tanti. In primis, abbiamo assistito allo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Qualche giorno prima, c’era stato un confronto molto ravvicinato, tanto che gli altri concorrenti sono stati costretti a tenerli lontani.

Subito dopo, Alex, nuovamente al centro dell’attenzione, si è confrontato con la sua compagna, Delia Duran. La donna si è sentita ferita dall’atteggiamento troppo affettuoso del concorrente nei confronti di Soleil Sorge. Dopo la puntata, sembrerebbe essere tornata la quiete. Ma questa è stata spezzata ieri, da un gesto del tutto inaspettato. Giucas, forse per vendicarsi dei tanti ‘scherzi’ o meglio dire ‘birichinate’ di Francesca Cipriani, si è avvicinato alla donna e le ha tagliato un ciuffo di capelli. Ma come ha reagito la concorrente? Non certo bene!

GF Vip, Giucas taglia i capelli a Francesca: la reazione è inaspettata, cos’è successo in casa

Dopo la puntata di venerdì che ha visto al centro dell’interesse del pubblico gli scontri, sembrava essere ritornata la quiete. Alex Belli, dopo il confronto con Aldo Montano, si è avvicinato all’uomo per sancire la pace con un abbraccio.

La serata è proseguita tranquilla, fino a quando, però, Giucas non ha preso l’iniziativa. Forse, per ‘vendicarsi’ delle tante birichinate di Francesca Cipriani, si è avvicinata alla donna mentre era in cucina e le ha tagliato un ciuffo di capelli. Proprio così, e vi lasciamo immaginare la reazione della concorrente che non si era accorta del gesto.

Nei primi istanti è rimasta sbigottita, poi, dopo aver capito, ha rincorso Giucas per tutta la casa, urlando. Dalle sue parole e dagli atteggiamenti, non è sembrata voler affatto giocare, anzi, era decisamente infastidita. Soleil, ad un certo punto, ha cercato di fermare Francesca durante la corsa, ma non ci è riuscita e il paragnosta è uscito fuori in giardino. Un momento che sicuro entrambi ricorderanno!