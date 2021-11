GF Vip, scoppia a piangere in veranda: “Soleil e Katia sono crudeli”

Soleil di nuovo al centro delle polemiche al GF Vip: le sue frasi, insieme a quelle di Katia Ricciarelli, fanno scoppiare a piangere qualcuno.

Protagonista delle vicende più controverse della casa soprattutto negli ultimi giorni, è sicuramente lei, Soleil Sorge. Oltre al chiacchierato feeling con Alex Belli dibattuto anche durante l’ultima puntata e al triangolo senza fine che vede Gianmaria al centro tra lei e Sophie, l’ex corteggiatrice ora è criticata anche da Miriana. Con quest’ultima, la Sorge ha avuto un accesissimo scontro l’altra notte.

Oggetto della conversazione avvenuta in queste ore in veranda è stata anche Katia Ricciarelli: una gieffina le ha definite ‘crudeli’ per i commenti su di lei ed ha reagito scoppiando a piangere.

Il soprano e l’ex volto di Uomini e Donne l’hanno attaccata accusandola di far soffrire un coinquilino: avrete certamente capito che parliamo di Miriana Trevisan e del suo rapporto con Nicola Pisu. Vediamo cos’è accaduto.

GF Vip, le parole di Soleil e Katia feriscono Miriana: le lacrime della showgirl

Sabato sera in casa hanno festeggiato il compleanno della Trevisan. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma qualche ora prima di tagliare la torta Katia Ricciarelli ha minacciato di non partecipare al compleanno perché arrabbiata con Miriana. Secondo il soprano, la showgirl starebbe prendendo in giro Nicola e approfittandosi dei sentimenti del giovane.

Ferita anche dalle parole di Soleil al riguardo, Miriana si è sfogata in veranda e si è messa a piangere: “Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola. Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì”, ha detto tra le lacrime.

“‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. Chi? Katia e Soleil. Quando voi non c’eravate mi hanno trattata così. A me adesso mancano Jo e Ainett. Sono state veramente crudeli!”, ha aggiunto.

Cosa ne pensate? Come andrà a finire la faccenda?