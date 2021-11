La trasmissione è stata rinviata a gennaio: arriva la decisione definitiva della Mediaset sul nuovo programma di Italia Uno.

Arriva una decisione importante in casa Mediaset. Una decisione che riguarda una nuova trasmissione, che sarebbe dovuta partire a novembre 2021. A sorpresa, però, il programma è stato momentaneamente cancellato, fino a data da destinarsi. Nelle scorse ore, è arrivata una notizia interessante a riguardo.

Secondo quanto riporta TV Blog, Mediaset ha deciso di rinviare la messa in onda della trasmissione di Italia Uno al prossimo gennaio. Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

Mediaset, decisione definitiva: la trasmissione andrà in onda a gennaio

Cambio di programma in casa Mediaset. La nuova trasmissione di Italia Uno era prevista per questo novembre, di mercoledì sera, ma qualcosa è cambiato e la messa in onda è stata improvvisamente rinviata. Secondo Tv Blog, rinviata a gennaio! Di quale programma parliamo?

Di Back to school, la nuova trasmissione di Nicola Savino, che sarebbe dovuta andare in onda proprio a partire da questo mese. Una trasmissione nuova, dove alcuni studenti vip tornano sui banchi di scuola e si preparano a sostenere l’esame di quinta elementare. Dalla storia alla geografia, i concorrenti devono studiare le materie scolastiche principali e, nel percorso, saranno aiutati da veri studenti delle scuole elementari. Ma perché non è andato in onda a novembre? Secondo quanto si legge su TV Blog, il programma era quasi pronto per debuttare, ma il materiale già registrato non è stato ritenuto idoneo per la messa in onda. Da qui, la decisione di posticipare la trasmissione al primo mese del 2022.

Nel cast del programma, tra i concorrenti pronti a tornare a scuola, ci sono Vladimir Luxuria, Giulia Salemi, Benedetta Mazza, Maria Teresa Ruta, Andrea Lo Cicero, Jonathan Kashianian, Paoa Caruso e tantissimi altri.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire quando andrà in onda la trasmissione e tutte le novità del programma. Siete curiosi di seguirlo?