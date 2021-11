Matrimonio a prima vista 7, anticipazioni martedì 9 novembre: accadrà durante la reunion delle coppie

Matrimonio a prima vista, anticipazioni martedì 9 novembre: cosa accadrà alla reunion delle coppie.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo esperimento, la settima puntata di Matrimonio a prima vista sarà ricca di sorprese. Le coppie, formate da Jessica e Sergio, Dalila con Manuel e Martina con Davide sono nel pieno della convivenza.

Convivenza che, sembra non essere andata nel migliore dei modi per due coppie. Dalila e Manuel sembravano essere i più affiatati e uniti. Fin da subito è scoppiata la scintilla, ma tutto è cambiato. Martina e Davide hanno iniziato il rapporto in modo abbastanza sereno, ma poco dopo, è scoppiata la burrasca. Mentre, l’ultima coppia, quella formata da Jessica e Sergio, al momento, sembrano essere i più equilibrati e perfetti insieme. Ma cosa accadrà nella nuova puntata di Matrimonio a prima vista? Scopriamolo insieme.

Matrimonio a prima vista 7, martedì 9 novembre: la reunion delle coppie

Matrimonio a prima vista ha visto protagonisti, nella settima edizione, Martina con Davide, Sergio e Jessica e Dalila con Manuel. Siamo arrivati alla puntata precedente la scelta finale, quindi, siamo proprio agli sgoccioli. Cosa accadrà durante la reunion delle coppie?

Partiamo da Martina con Davide. I due, sono arrivati sul posto, separati. Sappiamo che, la donna, dopo aver trascorso qualche giorno con lo sposo, ha deciso di tornare a casa sua. Durante il confronto con gli altri, sembrerebbe che la sposa non sia intenzionata a chiudere. Ma questo labile pensiero si cancella al mattino, quando Davide si sveglia con l’umore a mille. Atteggiamento che, non piace a sua moglie.

Tra Dalila e Manuel le cose sono andate peggiorando. La coppia arriverà insieme nel luogo della reunion. Ma non parleranno tra di loro. Solo dopo aver parlato con Jessica e Sergio, capiranno entrambi di aver sbagliato. Questa nuova luce, li unirà di nuovo? Staremo a vedere.

Siamo arrivati all’ultima coppia, quella formata da Sergio e Jessica. I due, abbiamo visto che, sono ormai molto complici. Hanno affrontato i problemi che c’erano tra di loro, in particolare per quanto riguarda l’attrazione fisica. Lo sposo ha conosciuto i genitori della sposa, ed è tanto piaciuto. In questa reunion, tutto andrà per il meglio. Anzi, i due sposini saranno di grande aiuto e supporto morale per le altre due coppie.