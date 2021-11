Matrimonio a prima vista 7, Dalila spiazzata dalla proposta di Manuel: l’ha raccontato durante il litigio.

Dalila e Manuel di Matrimonio a prima vista sembravano essere i più uniti e affiatati. Il viaggio di nozze era partito alla grande. Come dichiarato, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La prima volta che si sono visti subito è scattata la scintilla.

Il viaggio di nozze e i primi giorni di convivenza sono stati per la coppia intensi e molto belli. Ma ad un certo punto, qualcosa è cambiato. Dopo l’incontro con le spose, la moglie di Manuel ha iniziato ad avere dei forti dubbi. Forse, Manuel si comporta così, ma l’avrebbe fatto anche con un’altra, preso dall’esperimento? E’ questa la domanda che la giovane romana si è fatta più volte. Allora, si è fermata un momento e ha chiesto a Manuel una conoscenza diversa, non basata sulla fisicità. Ma dopo aver parlato con Nada Loffredi, è scoppiata di nuovo la bomba. E qui, durante il litigio, Dalila ha raccontato della proposta che suo marito le ha fatto.

Matrimonio a prima vista 7, la proposta di Manuel spiazza Dalila: l’ha raccontato durante il litigio

Siamo entrati nella fase di conclusione di Matrimonio a prima vista. Le coppie, formate da Dalila con Manuel, Jessica e Sergio e Martina con Davide, dovranno prendere una decisione: restare insieme o separarsi?

La coppia che fin da subito è apparsa più unita è quella formata da Dalila e Manuel. Si sono trovati dal principio, dal giorno del matrimonio. Il viaggio di nozze è stato come vivere in una una favola, e anche i primi giorni di convivenza. Ma ad un certo punto è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. Dalila assalita dai dubbi, si è allontanata dal marito. Ma la vera bomba è scoppiata durante un litigio, scoppiato a casa della giovane romana. E qui, si è lasciata andare a quanto successo dopo l’incontro con Nada.

Come da lei confessato, Manuel, quella notte, le ha proposto dei giochi erotici. La moglie, sembrerebbe essere stata spiazzata da questa proposta. Il motivo? Dopo aver parlato con l’esperta, aveva ben fatto capire a Manuel che voleva porre la loro conoscenza più su un approccio mentale e non fisico. La discussione si è accesa, però, dopo che Manuel ha confessato alla moglie di aver pensato di abbandonare tutto. Da quell’istante, non c’è stata più la pace.