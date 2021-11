Come dimenticare la mitica professoressa Mcgranitt in Harry Potter: ma come è diventata oggi? Stenterete a riconoscerla!

Tutti abbiamo visto e amato la saga fantasy di Harry Potter, composta da ben 8 film, creato dalla penna di JK Rowling, che ci ha letteralmente stregato. Tra i vari personaggi, uno dei più amati era la professoressa Minerva Mcgranitt, il capo della casa Grifondoro.

Ricordiamo con molto affetto il personaggio della Mcgranitt, seppur severa e ligia alle regole, non ha mai fatto dubitare della sua gentilezza, specialmente verso il protagonista Harry Potter. È lei infatti, che regala la prima scopa volante al maghetto, entrando subito nel cuore di tutti. L’attrice che ha interpretato la talentuosa strega è Maggie Smith. Celebre attrice britannica con una lunga carriera alle spalle. Ma com’è oggi Maggie Smith? Stenterete a riconoscere l’attrice!

Com’è oggi l’attrice che interpretò Minerva Mcgranitt?

Margaret Nathalie Smith, conosciuta al mondo come Maggie Smith è una delle attrici britanniche più importanti. Con una carriera veramente strabiliante alle spalle. È una delle poche attrici ad aver vinto l’Oscar sia per un ruolo da attrice protagonista, La strana voglia di Jean nel 1970, sia uno da non protagonista in California Suite nel 1979. La strabiliante popolarità arriva però proprio con il ruolo nella saga di Harry Potter a partire dai primi anni del 2000.

Oggi Maggie Smith vive nella sua amata Inghilterra, più precisamente nel Sussex, il suo luogo d’origine. La formidabile attrice, che vanta una triade di premi incredibili, come l’ Academy Award, un Tony Award e un Emmy, non ha passato bei momenti negli ultimi anni, vediamo perché.

Il suo aspetto è cambiato molto da quando la vedevamo nei panni di Minerva Mcgranitt, soprattutto per il cappello a punta. Porta molto bene i suoi 86 anni. Ma la Smith ha dovuto affrontare molti dolori nella sua vita.

La morte del suo secondo marito, lo sceneggiatore inglese Beverly Cross, avvenuta nel 1998 ha lasciato delle profonde cicatrici nel cuore dell’attrice. Tuttavia non è rimasta da sola, ci sono i suoi due figli, Chris e Toby anche loro attori, avuti dal precedente matrimonio con l’attore Robert Stephens.

Maggie Smith ha anche dovuto affrontare la lotta contro il tumore al seno, ormai sconfitto, ma che le ha procurato molta sofferenza. Il periodo in questione era quello in cui stava girando gli ultimi film della saga di Harry Potter. Nonostante l’attrice non stesse fisicamente bene, non ha mai voluto rinunciare al ruolo che l’ha resa amatissima in tutto il mondo.