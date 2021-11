L’hanno notato tutti nella casa di Chiara Ferragni: sapete quanto costa? Il dettaglio non è sfuggito agli occhi dei fan.

Di influencer, oggigiorno, ce ne sono a milioni sui social, ma la regina tra le italiane resta lei, Chiara Ferragni. Con i suoi 25,4 milioni di followers, la biondissima imprenditrice digitale è un’icona di stile e di tendenza a livello mondiale, una vera e propria fonte di ispirazione per tantissime persone. E tutto ciò che riguarda i Ferragnez, si sa, cattura l’attenzione del pubblico. Come è accaduto per un dettaglio della loro casa…

La Ferragni colpisce sempre tutti in materia di look ed outfit, ma anche l’arredamento della sua casa è oggetto di curiosità per i suoi numerosi fan. In particolare, oggi vi parliamo di un oggetto scelto da Chiara e Fedez per la loro meravigliosa dimora… Impossibile non notarli, ma sapete quanto costano?

LEGGI ANCHE —->Regalo extra lusso per Fedez: cosa gli ha regalato Chiara Ferragni al compleanno

Un dettaglio nella casa di Chiara Ferragni e Fedez non sfugge: sapete quanto costa?

A casa Ferragnez, si sa, tutto è curato nei minimi dettagli. Dettagli spesso extra lussuosi, nella splndida dimora milanese dalla coppia… Come i cuscini che arredano il divano in pelle! Cuscini in colori diversi, ma con l’iconica “H” che non lascia spazio a dubbi: si tratta di oggetti firmati Hermes. Ma quanto costano?

Ebbene, come riporta Fanpage.it, il prezzo può variare a seconda della collezione e del tessuto, ma si parte dai 720 euro ciascuno! In casa Ferragnez ce ne sono almeno quattro, come si vede da questo vecchio scatto:

LEGGI ANCHE —->Mai visto nulla del genere! Chiara Ferragni lascia i follower senza parole

A fare “compagnia” ai cuscini Hermes, però, di recente sono arrivati anche quelli di Christian Dior, caratterizzati dal classico motivo della maison, con la firma centrale ben evidente. Chiara ha scelto il colore blu, che si intona benissimo col divano. Anche in questo caso, il prezzo è decisamente stellare: ogni cuscino Dior costa 790 euro nella versione piccola e 990 euro in quella grande. E voi, avevate notato questi dettagli nella casa della seguitissima coppia?