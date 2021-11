Avete mai visto la casa di Pino Insegno? Vederla vi lascerà davvero a bocca aperta: ha una stanza davvero incredibile, guardate qui!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Pino Insegno. Attore, conduttore e doppiatore, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo intorno agli inizi degli anni ’80. E, da quel momento, non si è mai più fermato!

Ad oggi, seppure non sia una presenza fissa sul piccolo schermo, Pino Insegno continua ad essere amatissimo. E, soprattutto, un volto apprezzatissimo della televisione italiana. E questo ce lo conferma il fatto non soltanto il suo incredibile successo, ma anche il numero di followers presente sul suo canale Instagram. È proprio qui che, infatti, il simpaticissimo romano non perde mai occasione di poter interagire col suo amatissimo pubblico, condividendo anche importanti annunci appartenenti alla sua attività da doppiatore. Ed è proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa. Ecco, voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela. Anche se, vi anticipiamo, c’è una stanza che vi lascerà davvero a bocca aperta!

Avete mai visto la casa di Pino Insegno? Occhio a quella stanza!

È amatissimo, Pino Insegno. Eppure, siamo certi che non tutti sanno dove vive e, soprattutto, conoscono qualche dettaglio della sua casa. Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il noto conduttore ed attore viva a Roma, città dove è nato e per cui prova un amore incredibile.

Appurato questo, quindi, siete curiosi di vedere la sua casa? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni ‘dettagli’. In primis, abbiamo avuto modo di vedere la sua cucina. Piuttosto ampia e spaziosa, la stanza presenta un piano di lavoro a forma di ‘l’, parete gialla e mobili di colore – se la vista non ci inganna – grigio! Eccola:

Quello che, però, ha maggiormente catturato la nostra attenzione è una stanza in particolare! Di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Pino Insegno ha una stanza ricca di cd, poster, quadri e libri. Supponiamo che la stanza rappresenti il suo studio, ma non ne abbiamo la certezza. In ogni caso, è davvero incredibile! Siete d’accordo?