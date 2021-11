Quarant’anni fa vestiva i panni de “L’incredibile Hulk”: alle soglie dei 70 anni lo ritroviamo così, pazzesco!

Negli anni ’80 il suo leggendario colore verde diventò un cult: ma com’è diventato l’attore che interpretava “L’incredibile Hulk”?

Chi non ha mai visto una puntata della celeberrima serie tv “L’incredibile Hulk”? Impossibile non ricordare il terrificante mostro verde dalla rabbia incontenibile in grado di sbalordire chiunque.

In Italia la serie arrivò nel 1980 e vedeva come protagonisti lo scienziato David Banner, interpretato dall’attore Bill Bixby, e il terribile Hulk sotto le cui sembianze si nascondeva l’attore Lou Ferrigno, culturista e Mr. Universo 1973. Non tutti sanno che inizialmente per questo ruolo furono presi in considerazione anche Arnold Schwarzenegger e Richard Kiel.

Il telefilm, creato negli Stati Uniti nel 1977 e comprendente 81 episodi più due film pilota, è tratto dal famoso personaggio dei fumetti Marvel Comics Hulk. A differenza del fumetto, però, è maggiormente incentrato su importanti tematiche sociali.

Proprio domani, 9 novembre, l’attore Lou Ferrigno festeggerà i suoi 70 anni, siete pronti a scoprire com’è diventato? Resterete di stucco!

Era “L’incredibile Hulk”: rivederlo dopo quarant’anni sarà uno shock!

Nato a Brooklyn nel 1951, Lou Ferrigno (nome d’arte di Louis Jude Ferrigno) ha recitato in molti film come Uomo d’acciaio, Sinbad of the Seven Seas e Hercules.

Suo padre Matthew era italo americano di seconda generazione e sua madre Victoria era originaria di Conca dei Marini, in provincia di Salerno. I nomi sarebbero stati originari di Cava de’ Tirreni.

Alle soglie del suo 70esimo compleanno, l’attore si mostra così in uno dei suoi scatti più recenti su Instagram: incredibile, vero? Il fisico è rimasto prestante come ai tempi di Hulk! D’altronde la sua carriera di culturista iniziò davvero prestissimo, a soli 13 anni, ispirandosi al culturista e attore Steve Reeves, uno degli Ercole del cinema.

Nel 1978 Ferrigno sposò Susan Groff, da cui divorziò l’anno seguente. A maggio del 1980 sposò Carla Green, psicoterapeuta e playmate. La donna diventò anche la sua manager e la sua personal trainer. Da questo matrimonio sono nati tre figli: Shanna, Louis Jr e Brent. I primi due sono entrambi attori e Shanna è anche una produttrice di serie tv.