È stato scelto nello studio di Uomini e Donne nel 2016, ma sapete cosa fa oggi? Non immaginereste mai con chi lavora: da non credere!

È uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, Uomini e Donne. In onda dal Lunedì al Venerdì a partire dalle 14:45, il dating show più famoso d’Italia offre la possibilità di trovare l’amore in modo piuttosto inusuale.

Leggi anche –> Uomini e Donne, anticipazione shock: accade l’impensabile tra Ida e Diego

Nel corso di queste numerosissime edizioni di Uomini e Donne abbiamo avuto la possibilità non soltanto di conoscere tantissimi tronisti e troniste, ma anche di altrettanto corteggiatori e corteggiatrici. E c’è chi, nonostante siano passati anni dal loro ingresso in studio, hanno lasciato un vero e proprio segno. Il protagonista di questo nostro articolo ne è l’esempio lampante. Arrivato nella trasmissione di Maria De Filippi per ben due troniste, il giovanissimo e simpaticissimo corteggiatore è stato scelto nell’edizione del 2016. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 5 anni, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non immaginereste mai per chi lavora adesso.

Leggi anche –> Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: è pronto ad abbandonare il programma, ma poi è successo di tutto

Da Uomini e Donne nel 2016 a Temptation Island: sapete con chi lavora oggi?

Per tutti gli amanti di Uomini e Donne e Temptation Island è davvero impossibile dimenticarsi di lui. Stiamo parlando di Fabio Ferrara, ex corteggiatore di Silvia Raffaele e di Ludovica Valli, nonché anche sua scelta. Il giovanissimo napoletano è approdato nello studio televisivo di Canale 5 nell’edizione del 2015/2016 e, da quel momento, ha catturato l’attenzione di tutti.

Leggi anche –> Uomini e Donne, “Ancora oggi mi fa tremare la notte”: la confessione choc

Subito dopo aver completato il suo percorso a Uomini e Donne, come ricorderete, Fabio Ferrara ha preso parte a Temptation Island insieme alla sua fidanzata Ludovica Valli. Ed anche in quel caso, il suo percorso è stato piuttosto indimenticabile. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere cosa fa? La sua storia d’amore con l’ex tronista, lo sappiamo benissimo, è finita da un pezzo, ma lui che fine ha fatto? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma Fabio lavora proprio con lei: Maria De Filippi. Proprio recentemente, infatti, il giovanissimo campano è stato inquadrato nello studio di Uomini e Donne.

Cosa pensavate di lui?