Amici 21, scoppia una lite accesa in casetta: “Stai zitta!”, tensione alle stelle tra i due concorrenti del talent show di Canale 5.

Tra una lezione e l’altra, ad Amici non mancano le incomprensioni tra i ragazzi. Nel daytime in onda ieri, lunedì 8 novembre, abbiamo assistito ad una lite decisamente accesa tra due concorrenti, un cantante ed una ballerina. Tutto è nato per un motivo futile, ma la tensione è salita alle stelle!

La discussione è diventata sempre più animata e sono volate parole forti tra i due allievi della scuola più famosa della tv. Scopriamo i dettagli.

Amici 21, scoppia una lite accesa in casetta: volano parole forti tra i due concorrenti

Oltre a frequentare le lezioni a scuola, i concorrenti di Amici 21 devono anche convivere in casetta. E, si sa, durante la quotidianità possono nascere attriti, anche per motivi apparentemente banali. È quello che è successo ieri, tra due concorrenti che hanno litigato duramente a causa di una porta aperta!

Proprio così: a scatenare la rabbia di Alex è stato il fatto che, mentre stava mangiando, no venisse chiusa la porta. In particolare, il cantante si scaglia contro Serena, che aveva raggiunto la sala da pranzo solo per aprire la porta. “Non stai mangiando, quindi non rompere! Io sono qua seduto che mangio e mi continuano ad aprire la porta. Io non ho voglia di trovarmi domani senza voce!”, sbotta Alex. Serena, dal suo canto, spiega di voler aprire essendoci spesso in casa odore di cibo: “È normale che fuori ci sono 0 gradi e tu stai a mezza manica? Stai con la felpa e apriamo un po’ la porta. Stanotte ho dormito con la puzza di hamburger perché voi non aprite la porta!”.

Un battibecco super acceso, dove non sono mancate parole forti: “Devi stare calmo, non ti alterare”, è l’invito della ballerina; “Stai zitta e basta”, risponde Alex.

I due concorrenti avranno chiarito dopo la discussione? Non ci resta che attendere le novità direttamente dalla casetta di Amici 21. E voi, state seguendo questa edizione? Chi sono i vostri allievi preferiti?