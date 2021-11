Bellissima, vero? E’ una campionessa olimpica: suo marito è proprio il concorrente del Gf vip

E’ bellissima, vero? Lei è una campionessa olimpica: suo marito è un attuale concorrente del Gf Vip.

Forse, per molti è già nota, mentre per altri, ancora no. Nella foto che vi abbiamo mostrato è fotografata la moglie di uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. La donna è una campionessa olimpica, in particolare d’atletica, nella specialità dei 400 metri a ostacoli.

Ma è anche una modella. Ha sfilato sulle passerelle e ha vinto numerosi concorsi di bellezza, come Miss Sport e Miss Best Model. E’ giovanissima, ha 24 anni. Nelle scorse puntate, abbiamo avuto il piacere di vederla al Gf Vip, per parlare con suo marito. E’ stato un momento molto dolce e pieno di emozioni. Avete capito di chi parliamo?

E’ una campionessa olimpica e una modella: suo marito è un concorrente del Gf Vip

La donna in foto è la moglie di uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. Vi abbiamo già detto che, è una campionessa d’atletica, nella specialità dei 400 metri a ostacoli. Ma è anche una modella, ha sfilato su molte passerelle e ha vinto diversi concorsi di bellezza.

La coppia si è conosciuta in Russia, in una discoteca, in modo del tutto inaspettato. Un aneddoto raccontato proprio dal concorrente in casa. All’inizio, non è stato così semplice, ma all’amore non si sfugge e tra i due è scattata la scintilla, anzi, è stato un vero e proprio colpo di fulmine! Come sua moglie, anche il concorrente è un grandissimo campione. Adesso, siamo certi, avrete capito di chi stiamo parlano. Olga Plachina, la bellissima donna fotografata nello scatto in alto, è la moglie dell’amatissimo campione olimpico Aldo Montano.

E’ giovanissima, ha 24 anni. Nel 2016 sono convolati a nozze, subito dopo aver scoperto di aspettare la prima figlia Olimpia. Sono diventati genitori per la seconda volta, pochi mesi fa, di Mario Jr. Quando la moglie di Montano è entrata in casa, per fare una sorpresa all’uomo, il pubblico e gli stessi concorrenti si sono lasciati travolgere dall’emozione del momento e dalla bellezza e dolcezza della donna.