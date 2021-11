Carlo Cracco, il suo panettone è il più caro di tutti: sapete quanto costa?

Il panettone di Carlo Cracco è il più caro di tutti, ma sapete quanto costa? Di più anche di Cannavacciuolo e altri cuochi

Si avvicina il Natale: di chi comprerete il panettone quest’anno? Anche i cuochi più famosi prepareranno il loro. Sapete quanto costa quello di Cracco? È il più caro di tutti. Più costoso addirittura del panettone di Cannavacciuolo e di altri cuochi.

LEGGI ANCHE: Carlo Cracco, retroscena inaspettato: la confessione che riguarda suo padre e il suo lavoro

Quanto costa il panettone di Carlo Cracco?

Carlo Cracco è uno dei cuochi più famosi della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel ristorante Da Remo di Vicenza. La svolta professionale è arrivata nel 1986, quando ha collaborato con Gualtiero Marchesi a Milano.

Nel 2001, su invito della famiglia Stoppani, ha aperto il suo primo ristorante “Cracco Peck” a Milano, rinominato poi “Cracco – Ristorante in Milano”. Nel novembre del 2016, invece, ha aperto il suo primo ristorante all’estero, OVO by Carlo Cracco, situato a Mosca all’interno dell’Hotel Lotte.

LEGGI ANCHE: Dinner Club, lo show di Carlo Cracco: quello che nessuno si sarebbe mai aspettato

È divenuto famoso soprattutto grazie alle apparizioni televisione. A partire dal 2011 è entrato nel di MasterChef Italia ricoprendo il ruolo di giudice fino al 2017. Dal 2014 al 2018 ha invece condotto Hell’s Kitchen Italia. Nel 2018 su Nove è andato in onda Cracco Confidential, docu-film realizzato sulle attività dell’anno precedente. A settembre 2021 ha condotto sulla piattaforma Prime Video di Amazon il programma “Dinner Club”, avente per tema la cultura e la gastronomia del territorio italiano e articolato in sei puntato.

Per quanto riguarda la sua cucina, i suoi piatti tipici sono l’uovo marinato, l’insalata russa caramellata, melanzane ai fiori di Sambuco con gamberi e il riso con le lenticchie. A Natale, però, prepara anche il panettone. Volete sapere quanto costa? Vi anticipiamo che il suo è il più costoso.

LEGGI ANCHE: Quanto costa andare a mangiare nel ristorante di Carlo Cracco? Cifre da urlo, ma che bontà!

Il panettone più economico tra tutti quelli dei cuochi famosi è quello di Antonino Cannavacciuolo. Egli offre un panettone in due formati: da 500 grammi con un costo di 22 euro e da un chilogrammo con un prezzo da 39 euro. Al secondo posto si posiziona quello dello chef Bruno Barbieri, che propone un panettone da un chilo al prezzo di 38 euro. Il suo panettone, però, è un prodotto artigianale in edizione limitata e subito si esaurisce.

Quello di Cracco, invece, è il panettone più caro. Egli propone un panettone milanese tradizionale in confezione di latta da un chilogrammo al prezzo di 43 euro.