Colpo di scena a Striscia la Notizia: tornano le ‘vecchie’ veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva , c’è un motivo preciso.

Chi ha seguito la puntata di ieri, lunedì 8 novembre 2021, di Striscia la notizia non ha potuto non notarlo. Sul bancone del tg satirico più famoso della tv sono apparse le ‘vecchie’ veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. “Menomale che ci siamo noi, altrimenti sembrava una replica”, ha commentato il nuovo conduttore Roberto Lipari. Ma qual è il motivo di questo ritorno?

Che fine hanno fatto le new entry Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, ex concorrenti di Amici e velina da questa edizione? A spiegare cosa è accaduto sono stati proprio i conduttori, nei primi minuti della puntata di ieri, anche se la notizia era già trapelata nel pomeriggio.

A Striscia la Notizia tornano le veline Shaila e Mikaela: ecco perché

No, non vi siete confusi: a Striscia la Notizia sono tornate Shaila e Mikaela! Veline dal 2017 al 2021, le due ballerine sono apparse nuovamente sul bancone del famoso tg satirico, a grande sorpresa. Cosa è successo e perché non ci sono le nuove veline Talisa e Giulia? La spiegazione è stata fornita dai conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari a inizio puntata.

“Talisa e Giulia sono entrate in contatto con una persona positiva al Covid. Torneranno presto dopo aver osservato le misure di precauzione”, hanno spiegando, salutando calorosamente le ballerine e mandando loro un grande bacio. Entrambe sono quindi in quarantena fiduciaria, stanno bene e seguiranno il programma da casa in attesa di tornare.

“Non abbiamo fatto in tempo ad andare via, che siamo un’altra volta qua. È un dejavu, altro che mago Casanova! Ci dispiace per Giulia e Talisa ma se vi volete riprendere, anche con calma, noi stiamo qua e il posto ce lo teniamo per bene!”, ha commentato Shaila con ironia.

“Sono attaccate al posto fisso!”, commentano divertiti i conduttori, che hanno ironizzato sul fatto che, al momento, sono entrambe veline more, avendo Mikaela scurito i capelli. Non ci resta che attendere il ritorno di Talisa e Giulia, mandando loro un forte abbraccio.