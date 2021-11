Il lieto annuncio: è diventato papà per la prima volta, il cuore esplode di gioia, anche se “è stata lunga e difficile”.

Finalmente l’attesa è finita! Questo bambino così desiderato è arrivato tra le braccia dei suoi genitori, che non riescono a trattenere la loro felicità anche sui loro profili Instagram.

Sui loro canali social spuntano dolcissimi ringraziamenti verso la vita che ha donato loro questo regalo tanto desiderato. Dopo una lunga e complicata gravidanza, i neo genitori hanno annunciato domenica 7 novembre, l‘arrivo del loro primo figlio. Il neo papà spende commuoventi parole per sua moglie, ringraziandola per questo dono, “sei la migliore mamma sulla terra”.

È diventato papà per la prima volta: il cuore esplode di gioia

Domenica 7 novembre è stata annunciata la nascita del loro primo figlio, anche se l’effettiva nascita è avvenuta due giorni prima, il 5 novembre 2021. I neo genitori sono Riccardo Pozzoli, imprenditore ed ex fidanzato della celebre influencer Chiara Ferragni, e la modella e influencer francese Gabrielle Caunesil.

La coppia, insieme ormai da molto tempo, è convolata a nozze già nel 2018 a Malibù in California, in una cerimonia molto intima. Il loro grande amore è stato subito chiaro a tutti, come anche la loro intenzione di diventare presto genitori. Il loro desiderio si realizza quando Gabrielle scopre di essere incinta nel maggio 2021, proprio il giorno della festa del papà.

Il loro primogenito, mostrato già in un dolcissimo post Instagram, si chiama Romeo Pozzoli Counesil. Lo scatto mostra una dolce neo famiglia, dove Gabrielle tiene stretto tra le braccia il suo Romeo, osservato con occhi innamorati dal papà Riccardo.

La coppia per coronare questo sogno, ha dovuto affrontare non poche sfide, infatti la gravidanza è stata lunga e difficoltosa per via di alcuni problemi fisici della modella, come l’endometriosi e un tumore all’ovaio, la quale non avrebbe mai pensato di riuscire a rimanere incinta. Ma alla fine ce l’hanno fatta!

La mamma Gabrielle, sotto la loro prima foto di famiglia, scrive un messaggio un pò in francese, un pò in inglese e anche in italiano, dove afferma: “Romeo è arrivato nel mondo e ha cambiato il nostro per sempre, grazie alla vita”.