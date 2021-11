Da Eroina a Regina Cattiva, sarà proprio l’attrice ad interpretarla nel live action di Biancaneve.

Ebbene, la notizia è degli ultimi giorni. Abbiamo tanto amato l’attrice nei panni dell’eroina, in un film che ha ottenuto un successo incredibile. Ma questa volta, per lei, è pronto un nuovo ruolo, con un nuovo personaggio, molto diverso da quello portato in scena.

Nel Live action Disney di Biancaneve interpreterà la Regina Malvagia. Secondo quanto riferito da Deadline, l’attrice e il suo gruppo di lavoro starebbero definendo le parti finali dell’accordo con Disney. Ma questi sono solo i dettagli, perchè la notizia sembrerebbe essere certa e la stessa attrice ha commentato questo nuovo ruolo. Ma di chi stiamo parlando?

Da eroina a Regina Cattiva: l’attrice vestirà un nuovo ruolo nel live action di Biancaneve

L’amatissima attrice tornerà sul grande schermo e questa volta, lo farà con un ruolo decisamente diverso dal solito. Perchè sì, l’abbiamo amata, apprezzata e seguita nei panni dell’eroina in Wonder Woman, ma adesso, è pronta a sorprenderci ancora, con un personaggio molto diverso da quello portato in scena fino ad oggi.

Gal Gadot, nel live action di Disney di Biancaneve vestirà i panni della Regina Cattiva, l’avreste mai immaginato? Non siamo affatto abituati a vederla in questo modo, con un’aria cattiva. Ma c’è sempre la prima volta e per lei è arrivata. Era il 2013 quando ha iniziato a vestire i panni dell’eroina, fino all’ultimo film, uscito nel 2020, Wonder Woman 1984. Ora, sta per cambiare tutto, e noi siamo già pronti.

Sembrerebbe che, come era già noto, la protagonista sarà Rachel Zegler , che vestirà, appunto, i panni di Biancaneve. Al momento, però, bisogna attendere. La produzione di Biancaneve è stata annunciata nel 2016, ma i lavori non partiranno prima del 2022, quindi, c’è ancora tempo per scoprire i dettagli. Siamo certi che, Gal Gadot, anche in questa nuova veste, sarà impeccabile. L’attrice, non per dire, è stata scelta in numerosi film, a partire da Fast & Furious, fino all’ultimo, che uscirà nel 2022, Assassinio sul Nilo.